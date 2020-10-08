CHP'li Bedri Serter: İzmir'de su krizi kapıda

08 Ekim 2020 Perşembe, 12:08

Menemen’deki ilçe temsilcileriyle ve muhtarlıkla basın açıklaması yaptığını hatırlatan CHP’li vekil, İzmirli üreticinin ve çiftçinin sorunlarını aktararak, “İzmir’e yeni su kaynakları bulunsun. 2030’a kadar İzmir’in su problemi yok diyen Tarım Bakanı’na Menemen, Bergama, Dikili, Ödemiş, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa sesleniyor: ‘Baraj istiyoruz, gölet istiyoruz’ diye. Biz hak ettiğimiz suyu istiyoruz.’ diyorlar. Tarımsal alanlarımızın bitmesini istemiyorsak su şart. Planlama daha fazla gecikmeden zorunlu” dedi.

'İZMİR ACİL ÇÖZÜM İSTİYOR'

Serter su krizinin yanı sıra Menemen Emirâlem Ovası’nda yaşanan su kirliliği ve koku konusunda da adım atılması gerektiğini hatırlatarak “TBMM’de dile getirdiğim gibi, İzmir su istiyor ama sadece su istemiyor, su arıtma sistemlerinin yaygınlaştırılmasını, tarımsal sulama konusunda acil çözüm önerileri istiyor” dedi.



