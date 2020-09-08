CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakıma alındı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör açıklama yaptı.
Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, kan değerlerinde düzelme olduğu, PCR testinde negatifleşme, antikor testlerinde ise pozitiflik saptandığı kaydedildi.
Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
AKCİĞER DOKUSUNDA TAHRİBAT OLUŞTU
Op. Dr. Özgün Güngör, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve tıp fakültesi öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır" ifadelerini kullandı.
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