CHP'li Bingöl: 'İktidar kendi memuruna mı güvenmiyor?'

27 Ocak 2021 Çarşamba, 15:41

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, AKP’nin Yatırım Programı’nda "danışmanlık" ödeneklerinin 1.8 milyar TL’ye ulaşmasını Meclis gündemine taşıdı. Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a Yatırım Programı’nda yer alan "danışmanlık" ücretlerini sordu.

Bingöl, "Hazırlanan bütçe şeffaf olmadığı gibi yatırım programının da her ayrıntısı karanlık. Türkiye’yi şirket gibi yönetme hayali olanlar, bütçeyi de keyfi olarak dağıtıyorlar"dite tepki gösterdi. Bingöl," İktidar dışarıdan bu kadar danışmanlık hizmeti alacaksa kendi atadığı bürokrata, memura mı güvenmiyor?" diye sorarak, "Elbette kamu dışından danışmanlık hizmeti alınabilir ancak bunun sınırlarının iyi çizilmesi ve kamu personeli eliyle tamamlanamayan işler olması gerekiyor" dedi.



"ANLAMSIZ KONULARDA DANIŞMANLIK ALINMASI, YANDAŞ YÖNETİMİN ÖRNEĞİ"

Bingöl, Yatırım Programı’nda 186 başlıkta ‘danışmanlık’ hizmetlerinin yer aldığı planlar için 1 milyar 883 milyon TL bütçe ayrıldığını vurgulayarak, "Onlarca anlamsız konuda danışmanlık alınması AKP’nin yandaş yönetim anlayışının bir başka örneği olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Bingöl'ün danışmanlık adı altında açıkladığı harcamalarda şu alanlar dikkat çekti:

"Ahşap Kullanımının Yaygınlaştırılması için 1.4 milyon, Çalışan Dostu İşletmeler için 500 bin, Varlık Yönetim Sistemi için 40 milyon TL, Kültür Sanat Projeleri için 20.6 milyon TL, Gümrüklerin modernizasyonu için 1.5 milyon TL, Köy Envanteri için 4.4 milyon TL, Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması için 1.5 milyon TL, Kentsel Tasarım Rehberleri için 1.7 milyon TL, Yaşanabilir Şehirler Kriterleri için 850 bin TL, Şehircilik Hizmetleri için 9.5 milyon TL danışmanlık bütçesi"