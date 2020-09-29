CHP'li Böke, YEP'i verilere değerlendirdi: 13 yıl kaybediyoruz
CHP'li Böke, Bakan Albayrak'ın açıkladığı YEP'in yurttaşın emeğini sömüreceğiniz, TL'nin değer kaybedeceğini ve yurttaşın "enflasyonun altında ezileceğini" ifade ederek, "13 yıl kaybediyoruz! 2007 yılına geri gidiyoruz" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Politikası'nı (YEP) değerlendirdi. "2020 için büyümenin yüzde 0,3 olabilmesi için yılın 2. yarısında yüzde 3 büyümemiz gerek" diyen Böke, YEP'in yoksullaşma vadettiğini savundu.
"13 YIL KAYBEDİYORUZ"
Ekonomik olarak ülkenin 2007 yılına gerilediğini savunan Böke, "YEP yoksullaşma sorununu çözmüyor! Bilakis YEP yoksullaşma vaat ediyor" diyerek, "YEP 2020 için kişi başına milli gelirimizi 8400 dolar olarak öngörüyor. Yani 13 yıl kaybediyoruz! 2007 yılına geri gidiyoruz. Fakirleşiyoruz" açıklamasında bulundu.
NE DEĞİŞECEK Kİ BÜYÜYECEĞİZ
"Büyümeye dair öngörüler de programa duyulan güvensizliği ortaya koyuyor" diyen Selin Sayek Böke, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2020 için büyümenin yüzde 0,3 olabilmesi için yılın 2. yarısında yüzde 3 büyümemiz gerek. Ama nasıl? Ne değişecek ki büyüyeceğiz? Bunun bir açıklaması yok."
"HALKI SÖMÜRME"
"2021’den sonra ise “mucizevi” olarak büyüme 5 ve 5,8’e fırlayacak iddia ediliyor. Ama nasıl? Ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek! Verilen yanıtlar YEP’in içinde gizli: ucuz emek gücü, değersiz para ile halkı sömürüye mahkum etmeyi rekabet gücü olarak pazarlıyorlar."
"Verimlilikle, insanları refaha ortaklaştırarak değil; sömürü düzenini devam ettirerek yapacağız diyorlar. Buna da 'paradigma değişikliği' diyorlar!"
"EMEK SÖMÜRÜLECEK"
"Paramız değer kaybedecek, yabancı tüketiciler bizim ucuza ürettiğimiz malları tüketecekler. Emek sömürülecek. TL değer kaybettiğinde de enflasyon artacak, halk enflasyon altında ezilecek. Bugünün sömürü düzeni devam edecek!"
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