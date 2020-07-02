CHP’li Budak, cezaevinden 'firar' iddialarını TBMM’ye taşıdı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 15:20

CHP’li Çetin Osman Budak, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan firar iddialarını Meclis’e taşıdı. Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde uluslararası uyuşturucu kuryesi olmaktan ceza alan A. Muhammed adlı şahsın, tahliye olacak başka bir mahkûmun yerine geçerek, kimlik bilgileri, retina ve avuç izi kontrolü yapılmadan cezaevinden çıktığı iddialarını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e soran Budak, “Antalya L Tipi Cezaevi geçen yıl da girişteki retina sistemi kapatılarak beş kişinin kayıt dışı cezaevine girmesiyle gündeme gelmişti. Şimdi de bu firar iddiaları var. Antalya L Tipi Cezaevinde neler oluyor bilmek istiyoruz” dedi.

Budak, önergede şu ifadelere yer verdi:

“Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda uluslararası uyuşturucu kuryesi olmaktan ceza alan A. Muhammed adlı mahkûmun, aynı adı taşıyan ve tahliye olacak başta bir tutuklunun yerine geçerek firar ettiği iddiaları basında yer almıştır.

İddiaya göre 20 Nisan tarihinde Fas vatandaşı olduğu belirtilen hükümlü A. Muhammed, aynı adı taşıyan ve tahliye kararı verilen mahkûmun yerine geçmiş ve tahliye günü gelen esas hükümlünün, durumu dilekçe ile kuruma bildirmesi sonucu firar olayı ortaya çıkmıştır. Hükümlü A. Muhammed’in kimlik bilgileri, retina ve avuç izi kontrolü yapılmadan tahliye edildiği; bu işlemlerin kasıtlı olarak yapılmadığı, yapılsaydı firar olayının gerçekleşemeyeceği de iddialar arasındadır.

Bu iddialar doğruysa ortada vahim bir durum var demektir. Bu ciddi güvenlik açığının derhal kapatılması, sorumluların da bir an önce cezalandırılması gerekmektedir.”

‘SORULTURMA BAŞLATILDI MI?’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelttiği önergede Budak, şu sorulara yanıt aradı:

“Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yukarıdaki bahse konu firar olayı gerçekleşmiş midir? Gerçekleştiyse ne zaman gerçekleşmiştir? Söz konusu iddianın doğru olması halinde Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan bu olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır?

Cezaevinde firar eylemlerine ilişkin güvenlik konusunda alınan önlemler nelerdir? Önlemler yeterli midir? Cezaevi personeli arasında güvenlik ve görevi kötüye kullanma konularında hakkında soruşturma açılan veya inceleme başlatılan personel bulunmakta mıdır? Varsa soruşturma sonunda hangi bulgulara ulaşılmıştır? 2015-2020 yılları arasında söz konusu cezaevinden başka firar vakaları olmuş mudur? Olduysa hangi tarihlerde ve kaç mahkum firar etmiştir?”