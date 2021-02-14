CHP'li Bülbül: "AKP’ye oy vermiş gençlerin yüzde 47.3’ü Türkiye’den ayrılmak istiyor, sizi TÜİK bile kurtaramaz"

14 Şubat 2021 Pazar, 16:37

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, AKP iktidarı döneminde sayısı giderek artan cezaevi sayısına dikkat çekti.

Gözaltı ve tutuklamalarla birlikte artış yaşanan cezaevi sayısının ülkedeki beyinlerin dışarıya göçe neden olduğunu söyleyen Bülbül, "Siz AKP iktidarında 4.5 milyarı yatırıma, fabrika açmaya kullanmayıp cezaevi açmak için kullanıyorsanız sizi TÜİK bile kurtaramaz" dedi.

“ÖZGÜRLÜK OLMADIĞI İÇİN GENÇLER YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYOR”

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)’in yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de gençlerin yüzde 62’sinin ülkeden ayrılmak ve yurt dışına gitmek istediğinin görüldüğünü belirlten Bülbül, "AKP’ye oy vermiş gençlerinde yüzde 47.3’ü yine Türkiye’den ayrılmak istiyor. 19 yıldan beri iktidardasınız, hiç bunun nedenini düşündünüz mü? İş yok, güvenlik yok, özgürlük yok. Özgürce kendini ifade eden beyinlere yapılan tavırları görüyorsunuz. Gözaltı ve tutuklama istisnadır. Önemli olan dışarıdan davaların görülmesidir. Çocuklar eylemde bulunuyor diye terörist ilan ediliyor” sözlerini sarf etti.

“TÜRKİYE’DE YARGININ GELDİĞİ SON NOKTA”

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’nun öğrencilerin tutuklanmaması için ricacı olmasına ilişkin ise CHP’li Bülbül, “Bu Türkiye’de yargının geldiği son noktadır. Şu anda AKP’de siyaset yapmış, sayı olarak da baya fazlaca hakim savcı var. Cumhurbaşkanına hakaret ile ilgili son 1 yılda 36 binden fazla kişi hakkında soruşturma açılmış. Dava sayısı 2019 yılında 12 bin 298’e çıkmış. 3 bin 831 kişi ise cezalandırılmış. Bu hakimin önüne geliyor. Ancak davaya bakan hakim partili hakim. Nasıl adil bir yargılama bekleyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

“GELECEK 2 YIL İÇİN 4.5 MİLYAR TL CEZAEVLERİNE AYRILMIŞ”

AKP iktidarı döneminde bugüne kadar 12 milyar TL’lik cezaevi yatırımı yapıldığını söyleyen CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, “Para yok diyorlar ama gelecek 2 yıl içinde yeni cezaevleri yapılacağı ifade ediliyor. Tam 4.5 milyar TL para ayırmışlar. Siz AKP iktidarında 4.5 milyarı yatırıma, fabrika açmaya kullanmayıp cezaevi açmak için kullanıyorsanız sizi TÜİK bile kurtaramaz. TÜİK ‘işsizlik azalıyor’ diyor ama ‘istihdam da azalıyor’ diyor. Liyakat kalmadı. Bunlarda liyakat yok, sadakat var” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABASI İÇİNDE”

Demokrasi ve özgürlüklerin olmadığı bir ülkede yargı bağımsızlığının da olamayacağını söyleyen CHP’li Bülbül, “Kuvvetler ayrılığının olmadığı ve yargı ile yasamanın yürütmenin vesayetinde olduğu bu ucube tek adam sisteminde hukuk devleti var olamaz. Denetleme mekanizmaları ve hesap verilebilirlik bu sistemde yok olmuştur. Çıkış ise hukuk devletinin kurumsallaştığı, anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılabildiği, demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistemdedir. Cumhur İttifakı’nın anayasa değişikliği açıklamaları da bu kapsamda suni gündem değiştirme çabasıdır. Vatandaşın talebi iş, aş, ekmek, özgürlük ve demokrasidir” ifadelerini kullandı.







