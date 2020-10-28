CHP’li Bülbül: "İktidar salgını fırsata çevirme derdinde"
Adalet Komisyonu üyesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıldönümü kutlamalarının yasaklanmasına tepki gösterdi. Bülbül "İktidar salgını fırsata çevirmekte, Atatürk ve Cumhuriyet ile girdikleri hesaplaşmada salgını bahane etmektedir" dedi.
Adalet Komisyonu üyesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıldönümü kutlamalarının yasaklanmasına tepki gösterdi.
İktidarın salgını bahane ettiğini belirten Bülbül şunları söyledi:
“97 yıl önce, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet, gücünü özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinden almaktadır. Bugün de aynı mücadeleyi Cumhuriyetimizi ayakta tutmak için veriyoruz. Demokratik, laik ve tam bağımsız Türkiye’nin hak, hukuk ve adaletle ayakta kalacağı bir gerçektir.”
"SALGINI FIRSATA ÇEVİRDİLER"
“Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde olduğu salgın dönemi, pek çok adaletsizliği de ortaya çıkarmıştır. Cumhuriyetin temellerinin de yazılı olduğu Anayasa hiçe sayılmış, yurttaşların temel hak ve özgürleri edata gasp edilmiştir. Ayasofya 350 bin kişiyle ibadete açıldığında, Cumhurbaşkanı’nın çay dağıttığı mitinglerde, iktidar partisinin kongrelerinde salgın hiçe sayılıp, kamu sağlığı tehlikeye atılırken, ulusal bayramlarımızın kutlamaları salgın bahanesiyle yasaklandı.
Aylardır yaratılmaya çalışılan bu meşruiyet zemini, AKP iktidarının milli bayramlarımıza, Cumhuriyet ruhuna karşı sahip olduğu zihniyeti açıkça göstermektedir. Lozan’ı, 30 Ağustos’u, 29 Ekim’i kutlamamız basit bir çelenk koyma törenine indirilmeye çalışılmaktadır. İktidar salgını fırsata çevirmekte, Atatürk ve Cumhuriyet ile girdikleri hesaplaşmada salgını bahane etmektedir. Ancak unutulmasın bu zihniyet yarının kaybedeni olacaktır.”
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