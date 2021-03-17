CHP'li Bülbül TBMM gündemine taşıdı: “Andımız'dan sonra şimdi de sıra İstiklal Marşı'nda mı?”

17 Mart 2021 Çarşamba, 11:12

Süleyman Bülbül, Cumhuriyet gazetesinin gündeme getirdiği 'İstiklal Marşı'nın kısık sesle okunması' talimatını Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Bülbül önergesinde Aydın İl Müdürü Seyfullah Okumuş’um gönderdiği telefon mesajına yer verdi.

Önergede, “Gönderilen mesajda ‘Sağlık Müdürümüz, yüksek sesle konuşma esnasında virüsün yayılım hızının 5-6 kat daha fazla arttığını ifade ettiler. Buna göre, Pazartesi günleri okullarımızda yapılan İstiklal Marşı törenlerinde öğrencilerimizin İstiklal Marşı'nı yüksek sesle söyletmek yerine, İstiklal Marşı'nın banttan verilerek çok kısık bir sesle söylemelerinin sağlanması, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı açısından daha uygun olacaktır. Bu yüzden yarınki törenlerde İstiklal Marşı'nın banttan verilerek, öğrencilerin İstiklal marşını içlerinden veya çok kısık bir sesle söylemeleri konusunda Okul müdürlerimize gerekli uyarıların yapılmasını istirham ediyorum’ denildiği belirtilmiştir. Her ne kadar İstiklal Marşı’nın kısık sesle okunmasına gerekçe olarak salgın gösterilse de, salgın bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu dönemde bazı sınıflar için yüz yüze eğitim var. Ancak başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, il müdürlüklerinin böyle bir talimat verdiği bilinmemektedir” denildi.

“Andımızdan sonra şimdi de sıra İstiklal Marşı'nda mı?” diyen Bülbül Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu soruları yöneltti: