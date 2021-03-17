CHP'li Bülbül TBMM gündemine taşıdı: “Andımız'dan sonra şimdi de sıra İstiklal Marşı'nda mı?”
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Aydın İl Milli Eğitim Müdürünün İstiklal Marşı'nın kısık sesle okunması' talimatını Meclis’e taşıdı.
Süleyman Bülbül, Cumhuriyet gazetesinin gündeme getirdiği 'İstiklal Marşı'nın kısık sesle okunması' talimatını Meclis gündemine taşıdı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Bülbül önergesinde Aydın İl Müdürü Seyfullah Okumuş’um gönderdiği telefon mesajına yer verdi.
Önergede, “Gönderilen mesajda ‘Sağlık Müdürümüz, yüksek sesle konuşma esnasında virüsün yayılım hızının 5-6 kat daha fazla arttığını ifade ettiler. Buna göre, Pazartesi günleri okullarımızda yapılan İstiklal Marşı törenlerinde öğrencilerimizin İstiklal Marşı'nı yüksek sesle söyletmek yerine, İstiklal Marşı'nın banttan verilerek çok kısık bir sesle söylemelerinin sağlanması, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı açısından daha uygun olacaktır. Bu yüzden yarınki törenlerde İstiklal Marşı'nın banttan verilerek, öğrencilerin İstiklal marşını içlerinden veya çok kısık bir sesle söylemeleri konusunda Okul müdürlerimize gerekli uyarıların yapılmasını istirham ediyorum’ denildiği belirtilmiştir. Her ne kadar İstiklal Marşı’nın kısık sesle okunmasına gerekçe olarak salgın gösterilse de, salgın bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu dönemde bazı sınıflar için yüz yüze eğitim var. Ancak başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, il müdürlüklerinin böyle bir talimat verdiği bilinmemektedir” denildi.
“Andımızdan sonra şimdi de sıra İstiklal Marşı'nda mı?” diyen Bülbül Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu soruları yöneltti:
İstiklal Marşı’nın yüksek sesle okunmasının virüsün yayılmasına olan etkisi nasıl ölçülmüştür? İstiklal Marşı’nın yüksek sesle okunmasının virüsün yayılmasına olan etkisi hakkında kamuoyunun bilmediği bilimsel bir çalışma mı vardır?
Bakanlığınızın ya da bağlı bulunan diğer il müdürlüklerinin böyle bir talimatı olmuş mudur?
Konuyla ilgili idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?
Video Haberler
- Boğaziçililer hakim karşısına çıkıyor
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- İstiklal Marşı sessiz okunsun
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- Eğitime ara verildi
- Başsavcılık'tan Öcalan açıklaması
- Peskov'dan Suriye açıklaması
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı