CHP'li Bülbül, vahim tabloyu Meclis'te açıkladı: Beyin göçü nasıl oldu?
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Meclis'te yaptığı konuşmada, son yıllarda beyin göçünde yaşanan tırmanışa dikkat çekti. "Zehir gibi öğrenciler bu memleketi niçin terk etti? Beyin göçü nasıl oldu?" diyen Bülbül, "Gençlerimizi değil, AKP'yi ilk sandıkta iktidardan göndereceğiz” vurgusu yaptı.
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında "beyin göçü"nün giderek arttığına vurgu yaptı.
Konuşmasında, teknokentlerin ülkenin gelişimi için önemini ve üniversitelerle işbirliğinin çok değerli olduğunu ifade eden Bülbül, “Teknokentler, değeri yüksek üretimin, nitelikli eğitimin ve uzun vadeli yatırımın merkezidir. Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi elbette gereklidir. Bunun için yapılması gerekense bu zihniyetin değiştirilmesidir. Üniversiteler bir ekosistem barındırır. Bu ekosistemi siz partili kayyum rektörlerle, dekan atamalarıyla, eleştirel düşünceyi cezalandırmakla, tezine bir tane dahi atıf olmayan sözde akademisyenlerle, üniversite kapılarına vurulan kelepçelerle ne yazık ki bozdunuz” dedi.
4 YILDA 5 KAT ARTIŞ
Bülbül, beyin göçünde yaşanan artışa da değinerek, “Zehir gibi öğrenciler bu memleketi niçin terk etti? Beyin göçü nasıl oldu? 2016 yılında Türkiye'den göç eden kişi sayısı 69.326 iken, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı 2019'da 330.289’a yükseldi. Doktora yapanların yüzde 70'i, yüksek lisans yapanların yüzde 68'i, 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 55'i gelecek kaygısıyla yurt dışında yaşamak istiyor. 'İmkânınız olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak ister misiniz?' sorusuna Türkiye genelinde 'Evet' diyenlerin oranı yüzde 62,5; AKP'ye oy veren ve gitmek isteyen gençlerin oranı ise yüzde 47,3. Böyle bir yönetim olabilir mi? Gençlerimizi değil, AKP'yi ilk sandıkta iktidardan göndereceğiz” dedi.
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