CHP'li Bülbül'den Aydın Valiliği'nin 'eylem yasağı' kararına tepki

08 Temmuz 2021 Perşembe, 17:00

Aydın Valiliği il sınırları içinde yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını duyurdu. 7 Temmuz saat 00.01 ile 12 Temmuz saat 23.59 saatleri arasında mülki amirlerin izin verdiği etkinlikler dışındaki tüm toplantı ve gösteri yürüyüş, miting, basın açıklaması, oturma eylemi, bildiri dağıtma, fotoğraf sergisi, açılış partisi, söyleşi, piknik, panel, konser, imza kampanyası, afiş pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festivaller, kamu düzeni, genel güvenlik ve asayiş açısından Valilik Makamının 06/07/2021 tarih ve 39 sayılı kararıyla yasaklandı.

CHP'Lİ BÜLBÜL: HAK ARAMA MÜCADELESİ DEVAM EDECEK

Aydın Valiliği'nin yasak kararına tepki gösteren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu yasaklama kararı Anayasa'nın açık ihlalidir. Yasağın gerekçesi 'terör' ve 'şiddet' bahanesi. Bu bahane ile yapmaya çalıştıkları ise hafta sonu yapılacak olan barışçıl eylemleri engellemektir. Ve Aydın halkının havayı, suyu, tıprağı zehirleyen denetimsiz JES'lere karşı mücadeleyi kırmak. Ne tesadüftür ki 2018 yılında Kızılcaköy'de JES'lere karşı direnen yurttaşlarımızın ceza davası 12 Temmuz'da görülecek. Yıldırma politikalarınıza rağmen yurttaşın hak mücadelesi devam edecek. " ifadesini kullandı.