CHP’li Bülbül'den Bakan Gül’e “15 Temmuz” sorusu

15 Aralık 2020 Salı, 17:29

Abdülhamit Gül’e yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Bülbül, iddiaya yönelik 3 soru yöneltti.Bülbül, önergede basına yansıyan olayı şöyle anlattı:

20 Ekim 2020 tarihinde görülen duruşmasında, mahkeme başkanının duruşmaya geç kalması üzerine üye hakim, diğer üyeye, “Başkan nerede?” diye sorması ve üye hakimin, “Başkan Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüşüyor” dediği mikrofonun açık kalması nedeniyle salonda duyulmuştur. Sanık bunun üzerine “reddi hakim” talebinde bulunmuşlar ancak talep reddedilmiştir.”

"MAHKEMENİN BAĞIMSIZLIĞI KALMADI"

Anayasa’nın 138’inci maddesindeki “Mahkemelerin bağımsızlığı” hükmünü hatırlatan Bülbül, “Ancak 20 Ekim tarihinde yaşanan somut olay sonrasında bağımsızlığı ve tarafsızlığı şüpheye düşen hakimin davayı görmeye devam etmesi Anayasa’ya aykırıdır” dedi.

Bülbül, Bakan’ Gül’e şu soruları yöneltti:

1- Söz konusu olayın ardından mahkemeye heyeti hakkında HSK tarafından soruşturma başlatılmış mıdır?

2- Taraflılığı açık olan heyet hakkında neden sanıkların “reddi hakim” talebi reddedilmiştir? Gerekçesi nedir?

3- Cumhurbaşkanı danışmanı ya da Cumhurbaşkanı avukatı sıfatıyla bası kişilerin soruşturma ya da kovuşturma aşamasında yargıya müdahale ettikleri iddiaları uzun süredir gündemdedir. 20 Ekim tarihli duruşmada yaşanan bu olay ise iddiaların kanıtı niteliğindedir. Bu olay ve benzer iddialarla ilgili bir soruşturma yürütülmekte midir?