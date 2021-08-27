CHP'li Bulut Meclis gündemine taşıdı: TRT Ahmet Kural'a iade-i itibar mı yapıyor?

27 Ağustos 2021 Cuma, 15:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbetmekten 16 ay 20 gün hapis cezası almasına karşılık, kendisine TRT'nin dönem dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" başrol oyunculuğu verilmesini TBMM gündemine taşıdı.

"İADE-İ İTİBAR MI YAPIYORSUNUZ?"

2 Nisan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sunan Bulut, TRT'nin kararını skandal olarak değerlendirirken, Kural'a kim tarafından başrol verildiğini ve dizinin maliyetini sordu.

Fuat Oktay'ın yanıtlaması için verdiği önergeyi Cumhuriyet'le paylaşan Bulut, şu soruları yöneltti:

"Her gün 5 kadının erkek şiddetinin kurbanı olduğu ülkemizde, kadına yönelik şiddeti önlemenin kilometre taşlarından ilk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Tartışmalı fesih kararıyla kadınlar şiddetle mücadelede iktidar tarafından biraz daha yalnız bırakılırken, kadın erkek tüm vatandaşların vergileriyle, elektrik faturalarından alınan TRT payı ile yayın yapan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu skandal bir karara imza atmıştır.

Pop müziğin ünlü ve başarılı ismi Sıla Gençoğlu'na şiddet uygulamaktan 16 ay 20 gün hapis cezası alan, cezası bozulunca bu kez 5 yıl hapis istemiyle yargılanan Ahmet Kural'a, TRT'de yayınlanacak olan dönem dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın başrolü verilmiştir.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede devlet ve devletin kurumları, samimi, öncü ve örnek olmalıdır.

Bu çerçevede;

1- 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın başrolü kim ya da kimler tarafından Ahmet Kural'a verilmiştir?

2- TRT'de, kadına şiddet uygulamaktan yargılanan Ahmet Kural'a iade-i itibar mı yapılmaktadır?

3- Dizi, TRT'ye ne kadara mal olmaktadır? Başrol oyuncuları bölüm başı ne kadar para almaktadır?

4- Dizi TRT'nin iç yapımı mıdır? Değilse hangi firmaya yaptırılmaktadır?

5- Kadına şiddetle mücadelede öncü olması gereken TRT'nin, şiddet uygulayanları ekrana çıkarmasındaki amaç nedir?"

FUAT OKTAY'DAN YANIT

Ahmet Kural'la ilgili önergeyi TRT adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı. TRT'nin 2954 ve 6112 sayılı kanunlar çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Oktay, yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Dizi oyuncularının seçimi ve oyunculara ödenecek ücretlerin belirlenmesi yapımcı firmanın yetkisindedir. Tüm yapımların bitiş jeneriklerinde, o programda emeği geçen şahıs ve şirketlerin bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır."

Oktay, dizinin TRT'ye ne kadara mal olduğu sorusunu ise yanıtlamadı.