CHP'li Bulut'tan korkutan açıklama: Kaos yaşanacak!

13 Eylül 2020 Pazar, 10:39

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, maske dağıtımında olduğu gibi, grip aşısında da kaos yaşanacağını savundu. Sağlık Bakanlığı’nın yeteri kadar aşı siparişi vermemesini eleştiren Bulut, Bakan Koca’ya risk grupları olan 65 yaş üstü, kronik hastalar ve sağlık emekçilerini önceleyerek bu aşıların ücretsiz olarak yapılması çağrısında bulundu.

Bulut, Sağlık Bakanlığı’nı grip aşısı konusunda tedbir alması için uyardı. Koronavirüs nedeniyle enfekte olan kişi sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Bulut, sonbaharla birlikte grip vakalarında da artış yaşanacağına dikkat çekti. Ekim ayı yaklaşırken, grip aşısı tartışmalarının iyice büyüyeceğini kaydeden Bulut, Bakanlığın tedbir almadığı, yeteri kadar aşı siparişi vermediği için ihtiyaç kadar grip aşısının gelmeyeceğini söyledi.

Maske dağıtımında yaşanan sorunları hatırlatan Bulut, “Covid 19 nedeniyle erken olmasına rağmen grip aşısına talepte patlama yaşandı. Eczanelerde aşı kuyrukları oluştu. Vatandaşlar eczacılara isim yazdırıyor ve sıraya giriyor. Bu aşılar zaten eczanelere sınırlı sayıda veriliyor. Risk grubunda olan 30 milyon vatandaş var. Gelecek olan aşıların yetmesi mümkün değil” dedi.

İlk aşamada gerçek ihtiyaç sahipleri olan 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalığı olanlar ve sağlık emekçilerine grip aşılarının vurulması gerektiğini belirten Bulut, şunları söyledi:

“Bu planlamayı Sağlık Bakanlığı’nın yapması gerekiyor. Ülkemize ithal edilecek grip aşılarının mutlak bir kontrolle ücretsiz gerçek risk gruplarına uygulanması, satışının belirli bir disiplinde yapılması lazım. Bakanlığın yeterince grip aşısı sağlayamadığı ortada. Şimdiden Sağlık Bakanlığı’nı tedbir alması içim uyarıyoruz. Risk gruplarını tehlikeye atmayın, aşı yapılmasını sağlayın.”