CHP'li Çakırözer: AKP işten çıkarmayı kolaylaştıracak

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:44

AKP’nin Meclis’e sunduğu “mini istihdam” paketi işten çıkarmanın kolaylaştırıldığı eleştirileri alıyor. Teklife göre paket yasalaşırsa, “belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi” durumlarında da işçiler işten çıkartılabilecek.

AKP İNŞAAT İŞÇİSİNE İŞSİZLİĞİ REVA GÖRDÜ

İnşaat işçileriyle bir araya gelen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, düzenleme ile inşaat firmalarının korunduğunu söyleyerek, “Önce ekonomik kriz, sonra salgın, şimdi de Meclis’te görüşülen torba yasa inşaat işçilerine işsizliği reva gördü. AKP mini istihdam paketi dediği torba yasadan inşaat firmalarına işçiyi işten çıkarma hakkı verirken, işçinin güvencesizliğine bir beton daha attı. Yevmiyeyle çalıştırılan, ayda sadece beş, on gün sigortası yatan inşaat işçisinin emeğinin sömürülmesi kabul edilemez. Bu düzenleme haksız ve yersiz bir düzenlemedir. Patrona değil, işçiye koruma, güvence sağlayın” diye konuştu.

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERME HALİ BİR İŞTEN ÇIKARMA HALİ DEĞİLDİR



AKP’nin mini istihdam paketi adı altında Meclis’e getirdiği torba yasa ile işten çıkarma yasağı esnetildiğine dikkat çeken Çakırözer, şunları belirtti: “Torba yasada yapılan düzenleme ile ‘belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımı ve yapım işlerinde işin sona ermesi’ hallerinde de iş akdinin feshedilmesine olanak sağlanacak. Belirli süreli hizmet sözleşmeleri sona ermesi halinin işten çıkarma yasağı kapsamına çıkarılması aslında yersizdir. Çünkü Kanuna göre belirli süreli iş sözleşmeleri süre sonunda kendiliğinden sona erer. Sona erme hali bir işten çıkarma hali değildir.”