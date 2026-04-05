Alvaro Arbeloa'ya Arda Güler eleştirisi: 'Madrid'in gole çok ihtiyacı olduğu bir anda...'

LaLiga'da Real Madrid, 30. hafta maçında deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya geldi. İlk yarının büyük bir bölümü golsüz eşitlikle geçilirken Mallorca, Manu Morlanes'le 42'de golü bulup devreye önde girdi.

Karşılaşmanın son dakikalarına kadar skor uzun süre değişmezken 88'de Real Madrid, Eder Militao ile eşitliği yakaladı. Mücadelenin 90+1. dakikasında ise Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi, takımını galibiyete taşıdı.

Maçın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, "Bu yenilgi benim hatam ve bunu oyunculara da söyledim. Tamamen benim sorumluluğumda" dedi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Mallorca maçına ilk 11'de başladı. Arda, maçın 72. dakikasında yerini Thiago Pitarch'a bıraktı. Karşılaşmanın ardından İspanyol basını Arda Güler'in performansını yorumladı.

"MADRİD'İN ORTA SAHASI ÇÖKTÜ"

Sport'ta yer alan oyuncu değerlendirmelerinde Arda Güler için, "Maça çok iyi başladı ve ilk yarıda Mbappe'yi büyük bir kolaylıkla buldu. Türk oyuncu, üç kez pozisyon yarattı ancak Mallorca kalecisi olağanüstü bir performans sergiledi. Mallorca'nın golünden sonra, Arda Güler'in ortadan kaybolması nedeniyle Madrid'in orta sahası çöktü. Son dakikalarda Pitarch'a yerini bıraktı" denildi.

"REAL MADRİD'İN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİYDİ"

Mundo Deportivo'daki değerlendirmede, "Fiziksel durumu elverdiği sürece Real Madrid'in en iyi oyuncularından biriydi" ifadeleri yer aldı.

Arda Güler için AS'taki haberde ise şu yorum yapıldı:

"Özellikle ilk yarıda Mbappe'ye verdiği ve iyi bir fırsat yaratan pas başta olmak üzere son bölgede bazı iyi işler yaptı ancak oyunu yönlendiremedi. Ayrıca Leo RomAn'ın harika bir kurtarış yaptığı pozisyonda gol atma şansı da yakaladı."

Marca'daki değerlendirmede Arda Güler'e ilk yarıdaki performansından dolayı 8, ikinci yarıdaki performansından dolayı 6 puan verildi. Milli futbolcu, Mallorca karşısında forma giyen isimler arasında ilk yarıda en yüksek puanı alan iki isimden biri oldu.

Arda için yapılan değerlendirmede genç futbolcunun oyundan alınmasını eleştirilirken, "Topa sahip olduğu her pozisyonda etkiliydi. Sürekli tehlike yaratmaya çalıştı. Madrid'in ilk atağında Mbappe'ye iyi bir ara pası verdi. Kendi ceza sahası içinde topu oynamaya çalışarak işleri gereğinden fazla karmaşıklaştırdı. İlk yarının en iyi fırsatlarından birinde Mbappe'ye muhteşem bir ara pası verdi. Leo Roman'ın iyi bir kurtarışla önlediği harika bir vole vuruşu da var. Madrid'in gole çok ihtiyacı olduğu bir anda tekrar oyundan çıkarıldı" denildi.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Arda Güler Mallorca karşısında 53 kez topla buluşurken 43 pasın 33'ünde yüzde 77'lik oranla isabet sağladı. Arda, 4 kilit pas ve 0.54'lük asist beklentisiyle bu iki alanda ilk sırada yer aldı. Real Madrid formasıyla bu sezon 46 maça çıkarken 4 gol ve 13 asist kaydetti.