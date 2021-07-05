CHP’li Çakırözer kamu bankalarının yandaş medyaya akıttığı ilanları TBMM’ye taşıdı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Kamu bankalarının gazete ve televizyon kanallarına yönelik ilan ve reklam dağıtımındaki adaletsizlik, Meclis gündemine taşındı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 2020 yılı gazete ve televizyon ilan ve reklamlarının tamamen iktidar yanlısı yayın yapan basın organlarına verilmesi; aralarında Cumhuriyet, Sözcü, FoxTV, Halk TV’nin de bulunduğu gazete ve kanallara hiç ilan/reklam verilmemesinin gerekçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Çakırözer, “Kamu bankalarının verdiği ilanlar 84 milyonun birikimlerinden, vergilerinden ödeniyorsa kanallar ve gazetelere adil dağıtılmalı. Bu, büyük adaletsizliktir halkın parasının peşkeş çekilmesidir” dedi.

CHP’li Çakırözer, medya kuruluşlarının 2020 reklam kullanım verilerine göre, kamu bankalarının bazı gazete ve televizyon kanallarını reklama boğarken, bazılarına ise hiç reklam vermemesini TBMM gündemine taşıdı. Çakırözer, kamuya ait Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın reklam ve tanıtıma ayırdıkları bütçeyi tamamen iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına aktardığını belirterek, “Kamu bankaları 2020’de 16 ulusal gazeteye 300 bin santim ilan vermiş. Ama Cumhuriyet’e, Sözcü’ye, Birgün’e, Milli Gazete’ye, Karar’a, Korkusuz’a, Yeni Asya’ya, Yeniçağ’a tek santim ilan yok. Aynı şekilde 25 kanala 2020 içinde toplam 3 milyon 367 bin saniye reklam vermişler. Fox TV’ye, Halk TV’ye, Tele1’e, TV5’e, KRT’ye tek saniye reklam yok. Bu kadar büyük adaletsizlik hangi ölçüyle, hangi kriterle yapılıyor merak ediyoruz” dedi.

‘ÖZELLER TİRAJA BAKIYOR’

Kamu kaynaklarının tümüyle iktidara yakın basın organlarına aktarılmasını eleştiren Çakırözer şu değerlendirmelerde bulundu: “Özel bankalar ilanlarını/reklamlarını tiraja, izlenme oranına bakarak veriyor. Kamu bankalarının tek ölçütü iktidar yandaşlığı. Gerçek habercilik yapan, soran, eleştiren gazete ve kanallara tek santim ilan, tek saniye reklam yok. Kamu bankası yöneticisi cebinden verse sorun değil. Ama bu adaletsizlik 84 milyonun vergileriyle yapılıyor. Toplanan vergiler halkın okuduğu gazete ve izlediği televizyonlara değil tiraj sıralamasında, izlenme sıralamasında en sonda yer alan, tabela gazetelerine ve tabela televizyonlarına akıyor. Cumhuriyet, Sözcü, Karar okurlarının vergisini alıyorsun, onların birikimleri sayesinde kamu bankaları ayakta duruyor ama onların okuduğu gazeteye o topladığın vergilerden tek kuruş ilan vermiyorsun. Bu, adaletsizlik; en önemlisi basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının engellenmesidir.”