CHP'li Emir Meclis gündemine taşıdı: Pozitif testler negatife mi çevrildi?
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 140Journos'un belgeselinde görüşlerine yer verilen üst düzey bir bürokratın iddialarını TBMM gündemine taşıdı.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 140Journos YouTube kanalının önceki gün yayınladığı "Veba" isimli belgeselde, görüşlerine yer verilen üst düzey bir bürokratın iddialarını TBMM gündemine taşıdı.
Emir, 21 Ocak 2020 tarihinde bir hastanın testinin pozitif çıkması üzerine geldiği yer olan Vuhan'a gönderildiği ve 11 Mart 2020'den önce testi pozitif çıkan hastaların testlerinin Sağlık Bakanının inisiyatifiyle negatife çevrildiği iddialarını hatırlattı.
MARTTAN ÖNCEKİ VAKALAR İÇİN "SEHVEN" DEMİŞTİ
CHP'li Emir, şunları söyledi:
"Çin'de COVID-19 vakasının görüldüğü ve salgının Avrupa'da yayılmaya başladığı ilk günden bu yana iktidarı uyardık ancak Sağlık Bakanlığı da AKP iktidarı da tüm uyarılara kulağını tıkadı. Sağlık Bakanlığının 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü açıkladığı gün aslında birçok şüpheli vaka vardı ve bunların incelenmesi gerekiyordu. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin yayınlamış olduğu makale de bizi doğrulamıştı. Söz konusu makalede 11 Mart'tan önce COVID-19 vakalarının tedavi edildiği bilgisi yer alıyordu ve biz bunu ortaya çıkardığımızda Bakan Koca, makalede Şubat ayının sehven yazıldığını söylemişti.
BAKANLIK ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORDU
Oysa biz de biliyorduk ki, 11 Mart'tan önce Türkiye'de vakalar görülmeye başlamıştı ve Bakanlık hepsini gizliyordu. Belgeselde anlatılan iddialar bizim de bugüne kadar dile getirdiğimiz iddialarla örtüşüyor ve derhal Sağlık Bakanının istifa etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanı, bugüne kadar kaç hastanın pozitif testini negatife çevirdi derhal açıklamalıdır.
Süleyman Soylu ve kardeşi ile ilgili iddialar da araştırılmalıdır. Soylu'nun medikal işi yaptığı belirtilen kardeşinin bugüne kadar Sağlık Bakanlığından kaç ihale aldığı, bu ihalelerin toplam tutarlarının ne olduğu da kamuoyu tarafından bilinmelidir."
KAÇ HASTANIN TESTİ NEGATİFE ÇEVRİLDİ
Emir, Bakan Koca'ya ayrıca şu soruları yöneltti:
"21 Ocak 2020 tarihinde PCR testi pozitif çıktığı belirtilen hasta hangi şehirde tespit edilmiştir? Bu durum kamuoyundan hangi gerekçeyle gizlenmiştir? Türkiye'de ilk kez COVID-19 vakasının görüldüğü açıklanan 11 Mart 2020 tarihinden önce kaç kişinin PCR testi pozitif çıkmış, Sağlık Bakanının inisiyatifi ile kaç hastanın pozitif testi negatife döndürülmüştür? Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında COVID-19 verilerinin gizlendiğine yönelik bir görüşme olmuş mudur? Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü seçimlerinde Türk aday varken, Hans Kluge'yi desteklediği iddiası doğru mudur? Doğruysa, hangi gerekçeyle desteklemiştir?
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