"Üst düzey bürokrat" anlattı: Soylu ile Koca arasındaki kavga çok büyük

30 Haziran 2021 Çarşamba, 09:56

Türkiye’de koronavirüs salgınının seyrettiği süreci ve bu süreçte gelişen siyasi ilişkileri yeni belgeselinde ele alan "140journos" adlı YouTube kanalında dikkat çeken bir iddiaya yer verildi.

140journos'un "Veba" adlı belgeselinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında Türkiye'deki ilk uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasında kavga çıktığı iddia edildi.

Belgeselin girişinde üst düzey bir Türk bürokratın görüşlerine yer veren 140journos, bürokratın kimliğine gizli tuttu. Bürokrat, Süleyman Soylu ile Fahrettin Koca arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Bürokrat, "Ankara'da siyasetçilerin ticari bağlantıları var. Süleyman Soylu ile kardeşi medikal sektöründe iş yapıyorlar bu arada anlayacağınız iki taraf arasındaki kavga çok büyük" dedi.

"SOYLU İLE KARDEŞİ MEDİKAL SEKTÖRÜNDE İŞ YAPIYORLAR"

Bürokrat, Soylu-Koca kavgasıyla ilgili şunları anlattı:

"Aslında bütün bu yaşananların arkasında Bakan Soylu ile Bakan Koca arasındaki büyük bir çekişme yatıyordu. Bu devam eden sürtüşme de Soylu’nun elinde Bakan Koca aleyhinde çok ciddi dosyalar olduğunu biliyorum. Sağlık Bakanlığı’nın veri sakladığına dair...

İçişleri Bakanlığı'nın bu verileri alıp hazırlamasının bir anlamı vardı. Sen bir hata yapıyorsun, ben bunu alıp yukarıya da bildiriyorum. Toplumun da gözüne sokuyorum anlamına geliyordu. Tabii bu arada her şey yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Ankara'da siyasetçilerin ticari bağlantıları var. Süleyman Soylu ile kardeşi medikal sektöründe iş yapıyorlar bu arada anlayacağınız iki taraf arasındaki kavga çok büyük."