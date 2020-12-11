CHP'li Emir: Sağlık Bakanı, aşı iddiamız ile ilgili ağzındaki baklayı çıkartıyor

11 Aralık 2020 Cuma, 11:05

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin'den alınan aşıların Türkiye'de olduğunu ve AKP'lilerin aşıyı olmaya başladığını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili TBMM’ ye yazılı soru önergesi sunarak, sözleşmenin detaylarını soran Emir, Çin aşısının, İngiltere’den önce Türkiye’ye getirildiğini öne sürerek, şu iddialarda bulunmuştu:

“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de. Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu. Aşı 10 gündür el altından AKP’li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile.”

‘İSTEYEN GİDİP ÇİN’DEN ALABİLİR’

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

“Hangi aşı olursa olsun bütün aşılar buraya geldikten sonra 2 hafta deneme boyunca incelenip, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumundan onay almadan kullanılamaz. Bu gelecek her parti için teker teker geçerli. Şu anda denek olmak için başvuranlar dışında kimsenin aşı olmasını onaylamayız ve bu konuda da herkesi uyarıyoruz Nagehan Hanım. Ha şu olabilir, Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir. Alıp getirip burada bir eczaneye yaptırmanın önünde bir engel yok ama bu riskin alınması doğru değil. Buna gerek de yok.”

‘BAKAN AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARTIYOR’

Koca’nın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım CHP’li Emir, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanı, aşı iddiamız ile ilgili de ağzındaki baklayı çıkartıyor. Diyor ki, "Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor. Getirip eczaneye yaptırmanın önünde engel yok ama bu riskin alınması doğru değil" Nasıl engel yok? Sen necisin? İktidar, yandaşa torpilde sınır tanımıyor.”