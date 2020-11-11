CHP’li Emir, yatay geçiş skandalı için YÖK'ü sorumlu tuttu

11 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

ÖSYS ve YKS puanı düşük olmasına karşın bazı öğrencilerin yurtdışı kaydını kullanarak Türkiye’deki puanı yüksek bölümlere yatay geçiş yapmasının altından YÖK’ün 29 Mayıs 2020’de gönderdiği “tarih sınırlamasız resmi yazısı” çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “YÖK, 27 Mayıs günü yaptığı toplantıda pandemi koşullarını gerekçe göstererek yurtdışında eğitim gören öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapabilmesine yönelik bir karar aldı ve 29 Mayıs tarihinde de resmi yazı ile bu kararı üniversite rektörlüklerine bildirdi. Ancak kayıt koşulları sıralanırken yazıda herhangi bir tarih sınırlaması belirtilmediğinden bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar için de yatay geçişin önü açılmış oldu” dedi.

Emir, YÖK’ün olayın ortaya çıkmasının ardından yeni bir yazıyla suçu rektörlüklere attığını belirterek 27 Mayıs tarihinden sonra yapılan başvuruların kabul edilmemesini istediğine işaret etti.

‘PLANLI HAREKET’

Emir, şunları dile getirdi: “Büyük ihtimalle bu tarih eksikliği bilinçli bir tercihin sonucuydu. Yatay geçiş olanağı getiriyorsanız niye ÖSYS ve YKS kriterini kaldırıyorsunuz? Belli ki hülle ile yatay geçiş yaptıracağınız gençlerin yeterli puanı da almayacağını biliyorsunuz. Yani planlayarak ve belirli gençler faydalansın diye bir boşluk bırakılmış, fark edilince de yanlışlık olmuş diyorlar. Yüz binlerce üniversite öğrenci adayının yıllarca alın teri dökerek kendi emeğiyle girmeye hak kazandığı tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık bölümlerine bu kişiler yerleştirilmiş oldu.”