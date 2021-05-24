Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin yeni açıklama
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in, oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin konuştu. Binali Yıldırım, ''Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' dedi.
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in, oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin konuştu.
Yıldırım, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Yıldırım, "Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' dedi.
NE OLMUŞTU?
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, oğlu Erkam Yıldırım ilgili olarak ortaya attığı, "Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmak için gitti" iddiasını reddetmişti.
Yıldırım, iddialara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa 'çamur at izi kalsın' türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Kovid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir" demişti.
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