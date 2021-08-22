CHP’li Emre’den, Soylu'ya sert tepki: Hukuk dışı işlerin kara kutusu olmuştur

22 Ağustos 2021 Pazar, 11:53

Koruma talebi İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildikten sonra, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun saldırıya uğramasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı soru önergesine verilen yanıtı hatırlatan CHP'li Emre, “Suç örgütü liderlerine, yandaş gazete köşe yazarlarına koruma tahsis eden Soylu, açıkça tehdit edilen anayasal kurumların temsilcilerinin korumalarını çekerek yaşanan saldırının birinci sorumlusudur. Soylu'nun, hukuk dışı işlerin kara kutusu olduğu konusunda artık hiç kuşkumuz kalmadı” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya verilen korumaların Kasım 2019’da Bakanlık tarafından geri çekilmesinin ardından gündeme gelen tartışmalar, organize suç örgütü lideri olmaktan aranan Sedat Peker’e devlet koruması verildiğini ortaya çıkarmıştı.

"GİZLİ' DENİLEREK, YANITSIZ BIRAKILDI"



CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TBMM gündemine taşıdığı koruma kararlarına ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın yanıtına dikkat çekti. Emre’nin Türkiye genelinde görev yapan koruma polisi sayısı, yakın ve özel koruma amaçlı resmi koruma tahsis edilen kişi sayısı, sivil vatandaşlara koruma tahsis şartları ve bu kapsamda yapılan ödemeler ile kadına yönelik şiddet kapsamında tahsis edilen koruma sayılarına ilişkin soruları İçişleri Bakanı Soylu tarafından “Gizli” denilerek, yanıtsız bırakıldı.

Bakan Soylu’nun, CHP’li Emre’nin soru önergesine, “Koruma hizmetleri; 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 3713 sayılı Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden çıkartılan “Koruma Hizmetleri yönetmeliğin uygulamasına yönelik "Koruma Hizmetleri Yönergesi" kapsamında getirilmektedir. Koruma hizmetleri mevzuatının ilgili maddeleri gereğince koruma hakkındaki tüm hususlar gizlilik içerisinde sürdürülmektedir” açıklamasında bulunurken, devlet tarafından koruma verilenlerin ve koruma polislerinin sayısı hakkında bilgi vermemesi de dikkat çekti.



