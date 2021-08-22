Taliban hükümet kurmak üzere... Diplomasi trafiği yürütüyor

22 Ağustos 2021 Pazar, 10:49

Afganistan halkına korku salan köktendinci Taliban ülkede hükümet kurma sürecini hızlandırarak kapsamlı bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Birgün'ün aktardığına göre; Taliban heyetleri, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve eski başbakan Gülbeddin Hikmetyar ile yaptığı toplantıların ardından ülkede tek ele geçiremediği eyalet Penşir’deki direnişçilerle de temas kurdu. Taliban karşıtı silahlı grupların konuşlandığı Penşir Vadisi’nde direnişi başlatan eski Tacik komutan Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud liderliğindeki güçlerle görüşmeye giden Taliban heyeti, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulunmadı. Ancak görüşmeden kısa süre sonra Penşir’e bağlı Bağlan ilinde Taliban ile muhalifler arasında çatışmalar yaşandı. Sosyal medyada yayımlanan videolarda, muhaliflerin Bağlan bölgesine Afganistan ulusal bayrakları diktikleri görüldü.

GANİ'NİN KARDEŞİNDEN TALİBAN'A BAĞLILIK YEMİNİ

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin kardeşi Haşmet Gani’nin de Kabil’de Taliban’a bağlılık yemini ederek örgüte katıldığını gösteren görüntüler yayımlandı.

BARADAR KABİL’DE

Taliban’ın hükümet kurmak için yürüttüğü süreçte öne çıkan diğer kritik gelişme, örgütün liderlerinden Abdulgani Baradar’ın dün Kabil’e gitmesiyle yaşandı. Bir Taliban sözcüsü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Baradar cihatçı ve siyasi grupların yetkilileriyle görüşerek kapsayıcı bir hükümet kurmak için Kabil’de” derken Taliban’ın önümüzdeki günlerde yeni yönetim çerçevesini açıklayacağını söyledi.

2010 yılında Pakistan’da tutuklanan Baradar, ABD’nin isteği üzerine 2018’de serbest bırakılıp Katar’a yerleşmişti. Doha’daki Taliban’ın siyasi ofisinin başına atanan ve burada ABD güçlerinin geri çekilmesi anlaşmasını sağlayan müzakere heyetinin başında yer alan Baradar, Kabil’in ele geçirilmesi sonrası Afganistan’daki Kandahar kentine gitmişti.



