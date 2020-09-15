CHP'li Engin Altay: 'Kılıçdaroğlu-Davutoğlu görüşmesi Ak Parti'de RTE'nin tasfiye edileceği paniği yaratmış!'

15 Eylül 2020 Salı, 20:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ziyareti eleştiren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a yanıt CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'dan geldi.

Turan, Twitter üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, ''Yarım kalan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor! Erdoğan’ı ve milli devlet politikasını tasfiye etmek anlayışındaki adımları Allah biliyor, millet görüyor...'' dedi.

Turan'ın ifadelerine yanıt veren Engin Altay, şu ifadeleri kullandı:

''Kılıçdaroğlu-Davutoğlu görüşmesi AkParti'de RTE'nin tasfiye edileceği paniği yaratmış! Ancak @turanbulent 'e hatırlatalım; milli devlet politikasını yok edip saray politikası ve (şahsım) diplomasisini yürürlüğe koyan RTE'dir. Milletimiz ilk seçimde bu anlayışı tasfiye edecektir.''