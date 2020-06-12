CHP'li Engin Altay, yandaş gazete Türkiye'yi yalanladı

12 Haziran 2020 Cuma, 15:14

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye gazetesinde bugün çıkan “Karşı Cephe Yerle Bir” başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Altay haberde kendisinin “Erdoğan, Libya’da petrolün peşinde, buna izin vermeyiz” ifadesini kullandığının yer aldığının ancak kendisinin böyle bir ifadesinin olmadığını kaydederek, “Söz konusu haber, gazetecilik faaliyeti değil, karalama ve iftira atma çabasının ürünüdür. Son dönemde belli kesimler tarafından yaygınlaştırılan ‘trol” faaliyetinin gazetelere taşınmasının tipik örneklerden biridir” dedi.

20 DAKİKA TAVSİYESİ

Haberdeki başlığı da “bir algı operasyonu” diye değerlendiren Altay, TBMM Dışişleri Komisyonu toplantı tutanaklarına bakılması gerektiğinin altını çizerek, gazeteye şu tavsiyede bulundu: “Söz konusu toplantılara ilişkin TBMM tutanaklarında ‘Engin Altay’ taraması yapmak en fazla 20 dakika sürecektir. Bu taramayı yapmak yerine, ‘Aynı Altay’ın bu sefer ‘Dışişleri Komisyonu’nda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP Libya ile yapılan anlaşmaya ret oyu verdik. Erdoğan Libya petrolünün peşinde buna izin vermeyeceğiz’ dediği belirtildi’ şeklinde haber yazmak, gazetecilik faaliyeti olamaz.”

EN ÇOK MESLEĞE ZARAR VERİYORLAR

Kendisini bu haberle ilgili aranmadığını da hatırlatan Altay, şunları söyledi:

"Türkiye gazetesinden hiç kimse beni aramadı ve trollerin yaydığı sosyal medya mesajlarının doğru olup olmadığını sormadı. Bazı basın organlarının konuşma ve açıklamalarımızı bağlamından kopararak çarpıtmasına sıklıkla tanık olduğumuz bir dönemden, söylemediğimiz ve yazmadıklarımızın, söylemiş ve yazmışız gibi haberler yapıldığı bir döneme geldik. Gazetecilik ile ‘trollük’ arasındaki farkı ortadan kaldıran bu tür haberlerin, en fazla gazetecilik mesleğine zarar vereceği açıktır.”

CHP'NİN LİBYA GÖRÜŞÜ

Altay CHP olarak Libya konusundaki görüşlerini ise, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un TBMM’den hızla geçmesi için her türlü katkıyı verdik. Bu desteğimiz herkesin ulaşabileceği tutanaklarda da kayıt altındadır” sözleriyle açıkladı.