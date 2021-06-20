CHP'li Erdoğdu: "Damat kumarı kaybetti"
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası net rezervini paylaşarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a tepki gösterdi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası net rezervini paylaşarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP’li Erdoğdu, “Merkez Bankası net rezervi -48,1 Milyar Dolar… Eğer Merkez Bankası bir şekilde 48,1 Milyar Dolar satın alabilse ‘0’ rezervimiz olacak” ifadelerini kullandı.
Erdoğdu açıklamasının devamında, “Damat Bey piyasa ile kur kumarı oynadı… Rest çekti… Resti döviz rezervlerimizdi… Damat kumarı kaybetti… Millet borcu ödeyecek” diye belirtti.
İşte o paylaşım:
Merkez Bankası net rezervi -48,1 Milyar Dolar...— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) June 20, 2021
Eğer Merkez Bankası bir şekilde 48,1 Milyar Dolar satın alabilse “0” rezervimiz olacak...
Damat Bey piyasa ile kur kumarı oynadı...
Rest çekti...
Resti döviz rezervlerimizdi...
Damat kumarı kaybetti...
Millet borcu ödeyecek... pic.twitter.com/YO5DOiF29T
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