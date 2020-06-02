CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da, "Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız Eren Yıldırım tahliye edildi! 17 günlük esaret son buldu. Mücadeleye devam..." mesajını paylaştı.

İzmir'de camilerde 'Çav Bella' marşının çalınmasının ardından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanan CHP üyesi Banu Özdemir de tutukluluğunun ardından serbest bırakılmıştı.

Yıldırım'ın karıştığı olaya ilişkin iddianame de tamamlanmıştı. Yüreğir Kaymakamı Ozan Bingöl'ün mağdur ve koruması B. Y.’nin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede Yıldırım’a “görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret” suçlaması yöneltilirken, 4 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti. İddianamede Yıldırım için hakaretten 1 yıl, kamu görevlisine görevini yaptırmama iddiasıyla da 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

14 Mayıs günü gerçekleşen olaya ilişkin iddianamede ifadesi yer alan koruma B. Y. , kaymakamı korumak için silahını çektiğini, mermiyi namluya verdiğini söyleyerek, namluyu kimseye doğrultmadığını ve yere doğru tuttuğunu ileri sürmüştü.