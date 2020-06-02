CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi

Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tahliye edildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2020 Salı, 15:13
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Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün korumasının silah çektiği ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada hedef göstermesinden sonra serbest bırakılmasına rağmen jet hızıyla tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım bugün tahliye edildi.

Tahliye kararını duyuran Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, "Yüreğir CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, nihayet tahliye edildi!" dedi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da, "Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız Eren Yıldırım tahliye edildi! 17 günlük esaret son buldu. Mücadeleye devam..." mesajını paylaştı.

İzmir'de camilerde 'Çav Bella' marşının çalınmasının ardından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanan CHP üyesi Banu Özdemir de tutukluluğunun ardından serbest bırakılmıştı. 

Yıldırım'ın karıştığı olaya ilişkin iddianame de tamamlanmıştı. Yüreğir Kaymakamı Ozan Bingöl'ün mağdur ve koruması B. Y.’nin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede Yıldırım’a “görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret” suçlaması yöneltilirken, 4 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti. İddianamede Yıldırım için hakaretten 1 yıl, kamu görevlisine görevini yaptırmama iddiasıyla da 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

14 Mayıs günü gerçekleşen olaya ilişkin iddianamede ifadesi yer alan koruma B. Y. , kaymakamı korumak için silahını çektiğini, mermiyi namluya verdiğini söyleyerek, namluyu kimseye doğrultmadığını ve yere doğru tuttuğunu ileri sürmüştü.



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