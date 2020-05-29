CHP'li Banu Özdemir tahliye edildi
İzmir'deki 'Çav Bella' provokasyonunun ardından tutuklanan CHP üyesi Banu Özdemir bugün tahliye edildi.
İzmir'de camilerde 'Çav Bella' çalınmasının ardından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanan CHP üyesi Banu Özdemir bugün tahliye edildi.
Kararı Twitter hesabından duyuran Özdemir'ina vukatı Süleyman Karadağ, "Müvekkilim Banu Özdemir'in tensiple birlikte tahliyesine karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye'de hakimler var!" dedi.
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