CHP'li Banu Özdemir tahliye edildi

İzmir'deki 'Çav Bella' provokasyonunun ardından tutuklanan CHP üyesi Banu Özdemir bugün tahliye edildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2020 Cuma, 16:59

İzmir'de camilerde 'Çav Bella' çalınmasının ardından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanan CHP üyesi Banu Özdemir bugün tahliye edildi.

Kararı Twitter hesabından duyuran Özdemir'ina vukatı  Süleyman Karadağ, "Müvekkilim Banu Özdemir'in tensiple birlikte tahliyesine karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye'de hakimler var!" dedi.

AYRINTILAR GELECEK...


Video Haberler