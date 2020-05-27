CHP'li Eren Yıldırım'ın tutukluluğuyla ilgili yeni gelişme
Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutukluluğuna yapılan itiraz hakkında karar verildi.
Adana'da kaymakam korumasının silah çektiği, Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası tutuklanan CHP'li Eren Yıldırım'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün korumasının silah çektiği ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni'nde yaptığı konuşmada hedef göstermesinden sonra serbest bırakılmasına rağmen jet hızıyla tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
'TUTUKSUZ YARGILANSIZ' DİYEN HAKİM 'TUTUKLU YARGILANSIN' DEDİ
CHP'li Eren Yıldırım için 15/05/2020 tarihinde TUTUKSUZ YARGILAMA kararı veren hakim, 27/05/2020 yani bugün itibariyle TUTUKLULUĞUN DEVAMINA karar verdi.
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