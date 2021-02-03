CHP'li Erkek, o cümlelere dikkat çekti
AYM, Enis Berberoğlu ile ilgili olarak 2. kez verdiği hak ihlalinin gerekçesini açıkladı. Avukat-CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı-Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek gerekçedeki 'Anayasal düzeni korumak hepimizin görevi! Kararımızın uygulanmaması Anayasal düzenin ağır ihlalidir' cümlelerine dikkat çekti.
Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun başvurusunu 2. kez değerlendirmiş ve 2. kez ihlal kararı vermişti. Önceki kararı yerel mahkeme tarafından uygulanmayan AYM, başvuru üzerine kararını yinelemişti.
AYM, kararının gerekçesini açıkladı.
Avukat-CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı-Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek konuyla ilgili
"AYM İstanbul vekili Enis Berberoğlu ile ilgili gerekçeli kararını yerel mahkemeye (İst 14. ACM), TBMM Başkanlığına, Adalet Bakanlığına ve HSK’ye gönderdi. Çok önemli bir vurgu da yaptı! 'Anayasal düzeni korumak hepimizin görevi! Kararımızın uygulanmaması Anayasal düzenin ağır ihlalidir' " bilgisini paylaştı.
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