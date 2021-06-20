CHP'li Erkek tepki gösterdi: Başsavcıların yeni yetkisi AYM'ye götürülecek

20 Haziran 2021 Pazar, 15:36

AKP’nin Meclis’e sunduğu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenlemeye göre cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada cumhuriyet başsavcılarına verilen yeni yetkiler için, “Son derece vahim bir düzenleme, Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Cumhuriyet savcılarının elini kolunu bağladılar” dedi.

Erkek, “yargının siyasallaştığını” vurgulayarak; Hakimler ve Savcılar Kurulu eliyle “yargının üzerinde oluşturulan vesayete rağmen iktidarın halen korktuğunu” öne sürdü.

“BİR SAVCI ÇIKAR MI DİYE KORKUYORLAR”

Erkek, son dönemde organize suç örgütü yöneticiliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili savcıların soruşturma açmasından “korkulduğunu” kaydederek, şunları söyledi:

“Acaba bir cumhuriyet savcısı çıkar da önemli bir soruşturma, önemli bir kamu davası açar mı? Korkuyorlar. Şimdi, diyorlar ki ‘başsavcı kanuna uygunluk denetimi yapacak, bakacak.’ Diyelim bir iddianame düzenleme istiyor cumhuriyet savcısı, başsavcı engelleyebilecek. Biliyorsunuz, başsavcılar daha çok Adalet Bakanlığı, iktidarla çalışırlar. Niye böyle bir düzenlemeye gerek duyuyorsunuz? Cumhuriyet savcıları özgür olmalı. Yargı bağımsız ve tarafsız olmalı. Zaten o kadar zedelediler ki yargının bağımsız ve tarafsızlığını… Aslında bu düzenleme, çok büyük bir korkunun tezahürü. Bu ülkedeki tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız.”

Erkek, iktidara geldiklerinde “demokratik hukuk devletini tesis edeceklerini” vurgulayarak, AKP’nin hukuk reform paketlerini ise şöyle yorumladı:

“2019 yılında sarayda Yargı Reformu Strateji Belgesi açıkladılar, Türkiye’ye. Bir kere Saray’da kim var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kim o? Yürütmeyi temsil eden kişi. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz şey; yasama, yürütme ve yargı. Yürütmenin huzurunda Saray’da; hakim, savcı kuraları çekiliyor, adli yıl açılışı yapılıyor. Yargı Reformu Strateji Belgeleri hazırlanıyor. Neden yürütmenin kontrolünde oluyor bunlar? Bunlar yargının içinde olmalı. Saray dediğimiz şey, yürütmeyi temsil ediyor. Siz baştan yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürüyorsunuz.

Gerçek bir yargı reformu için Anayasa değişikliği lazım. Bu paketlerin hiçbirinde anayasa değişikliği yok. Hakimler Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi; anayasada düzenleniyor. Yargıç güvencesini anayasa da teminat altına almak zorundasınız.

Kanunlarda olması gereken bazı değişiklikler getiriliyor. Ve bu yargı reformu gibi sunuluyor. Acı olan bu. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Adalet söylem değil, eylem meselesidir. Lafla adalet olmaz. Normal değişikliklerle, adaleti sağlayamazsınız bu ülkede.”

Soma davasını, Berkin Elvan davasını, Çorlu tren katliamı davasını, Ankara Gar katliamı davasını anımsatan Erkek; “Bunlarda adalet tecelli ediyor mu? Hiçbirinde etmiyor. Çünkü yargı yürütmenin tahakkümü altında. Asıl sorun bu. Zihniyetin değişmesi lazım. Yargıyı rahat bırakmamız lazım. Bu sunulan paketlerin hiçbiri reform falan değil. Bunlar kanun değişiklikleri. Gerçek reformu biz yapacağız” dedi.

Erkek, Belediye Başkanları Çalıştayı’nı da değerlendirerek, CHP’li belediyelerin insan onuruna yakışır şekilde yurttaşlara yardım yaptığını ve yoksullukla mücadele edildiğini kaydetti. Erkek, iktidara geldiklerinde yapacaklarını da aktararak, asgari ücretten vergi alınmayacağını, Aile Destekleri Sigortası’nın hayata geçeceğini söyledi.