CHP'li eski milletvekili Gaye Usluer, partisinden istifa etti

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:47

Gaye Usluer, sosyal medya hesabı üzerinden CHP’den istifa ettiğini duyurdu.





Usluer, “Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim” dedi.

Usluer, e-devlet üzerinden “siyasi parti üyeliğiniz sonlanmıştır” yazılı görseli de paylaştı.

Tıp doktoru olan Gaye Usluer, Usluer, 25 ve 26. dönem milletvekilliği yapmış, CHP 37. Büyük Kongresi’nde de, 2012 yılından beri içinde olduğu Parti Meclisi’ne (PM) yeniden seçilmişti.