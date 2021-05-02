Bakan Soylu’dan Yunus Durmaz ile ilgili önergeye kısa yanıt: İntihar etmiştir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “hücre evi baskınında intihar eden IŞİD’in Gaziantep emiri Yunus Durmaz’ın daha önce yeri 19 kez belirlenmesine karşın neden yakalanmadığı, kimlerce neden korunduğu, ölümü sonrası iletişim kayıtlarının neden silindiği” ile birlikte toplam 10 soru sordu. Bakan Soylu ise “IŞİD’li Durmaz’ın intihar ettiğini” belirterek tüm soruları yanıtsız bıraktı.
CHP’li Erkek, 16 Mayıs 2016’da, hücre evine yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen IŞİD’in Gaziantep emiri Yunus Durmaz hakkındaki iddiaları, 13 Kasım 2020’de Meclis’e taşıdı. İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Erkek, 10 Ekim 2015’te yaşanan “Ankara Garı katliamı”nın ardından isminden sıklıkla söz edilen Yunus Durmaz hakkındaki iddiaları sıraladı. 2006’da İran’da cihatçılara katılan Durmaz’ın, 2009’da Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini, havalimanında sadece bilgi alma tutanağı tutularak serbest bırakıldığını anımsattı.
‘19 KEZ TESPİT EDİLDİ’
Erkek, IŞİD’in Diyarbakır, Suruç, Ankara ve Taksim’deki bombalı saldırıları nedeniyle Durmaz hakkında “iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi” kararı alındığını belirterek “29 Nisan-19 Mayıs 2016 tarihleri arasında Yunus Durmaz’ın telefon sinyali üzerinden yeri 19 kez tespit edildiği ama gözaltına alınmadığı belirtilmektedir” dedi.
Teknik takipteki Durmaz’ın, 1 Mayıs 2016’da Gaziantep’te 3 polisin şehit olmasına yol açan saldırıdan sonra dahi yakalanmadığını kaydeden Erkek, “Yunus Durmaz, 22 Mayıs 2016’daki AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne saldırı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine 19 Mayıs günü Gaziantep’teki hücre evine yapılan baskında ölü olarak ele geçirilmiştir. Durmaz’ın ölümüyle birlikte tüm veriler imha edilmiş, imha nedeniyle bazı dosyalara dair bilgilerin yok edildiği kaydedilmiştir” ifadelerine yer verdi. Erkek, Bakan Soylu’ya “Takip altındaki Yunus Durmaz neden yakalanmadı? AK Parti kongresi istihbaratı olmasaydı Durmaz’a operasyon yapılmayacak mıydı? İletişim kayıtları silinen şahsın, İçişleri Bakanlığı ya da istihbarat birimlerinde gizli ya da açık herhangi bir görevi var mıydı” sorularını yöneltti. Soru önergesine, yaklaşık 5 ay sonra Soylu tarafından kısa bir yanıt verildi. Soylu, yanıtta “Bahsi geçen şahıs 19 Mayıs 2016 tarihinde yakalanmasına yönelik yapılan operasyon esnasında üzerinde bulunan intihar yeleğini patlatması sonucu yaşamına son vermiştir” ifadelerine yer verdi. Soylu, önergede de yer alan bilgiyi tekrar ederek 10 IŞİD sorusunu da yanıtsız bıraktı.
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