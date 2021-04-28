CHP’li Gamze Taşçıer: ‘TÜİK’te veriler ricayla değiştirilmiş’
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, kurumun elde ettiği verilerin “sıkıntılı” olduğunu itiraf etti. Dinçer, “elde edilen bilgilerde eksikler veya ricalar veya protokoller sonucunda” doğru verilere ulaşılamadığını söyledi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, “TÜİK verilerinin ricalarla değiştirildiğini Başkan’ın ağzından duymuş olduk. Bu büyük bir skandal ve itiraftır. Bu konudaki soru işaretleri artık kalktı” dedi.
CHP’li Gamze Taşçıer, TBMM’de Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’in kurumun verilerin doğruluğu ilgili sözlerine tepki gösterdi. Dinçer’in, “Biz verilerimizi iki ana gruptan elde ediyoruz. Birisi, kendimiz, doğrudan direkt elde ederiz; diğeri ise idari olarak kamu kuruluşlarında veya STK’lerden elde ettiğimiz veriler vardır. Şimdi bu verilerin elde edilmesinde maalesef ki, kendi elde ettiğimiz verilerle ilgili bir sıkıntım yok amma vekalin diğerleri ile elde edilen bilgilerde eksiklikler veya ricalar veya protokoller sonucunda bazı şeyleri… Yani tam şunu demek istiyorum: İstenilen boyuttaki tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor” ifadelerini değerlendiren Taşçıer, TÜİK Başkanı itirafta bulundu, bu büyük bir skandal” dedi.
CHP’li Taşçıer, kuruma yeni atanan başkanın koltuğa oturmadan önce, dışarıdan baktığında yayınlanan verilerle ilgili kendisinin de şüpheleri olduğunu söylediğini belirterek, “Şaşırmadığımız üzere koltuğa oturunca fikri hemen değişmiş. Verilere müdahale edilmediğini görünce mutlu olmuş. Aynı başkan konuşmasının devamında bir diğer skandal ifadeyi kullandı. Elde edilen verilerde ricaların etkisi olduğunu söyledi. Ağzından kaçan şeyin büyüklüğünü duyunca da hemen konuşmasını kesti ve sorularımıza cevap vermedi. Bu çok ama çok büyük bir skandal ve itiraftır” diye konuştu.
‘MALUMUN İLANI’
Taşçıer, TÜİK Başkanı’nın kurumun açıkladığı istatistiklere rica adı altında müdahalede bulunulduğunu itiraf ettiğini kaydederek, “Tam da düşündüğümüz gibi, TÜİK verilerinin ricalarla değiştirildiğini bizzat başkanın ağzından duymuş olduk. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun, bu konudaki soru işaretleri artık kalkmıştır. Bakalım koltuğa yeni oturan Başkan'a İletişim Başkanlığı nasıl bir açıklama yapmasını ve cümlesini çevirmesini söyleyecek bekliyoruz. Ama gerçekler ağızdan çıkmıştır. Bu ifade malumun ilanı, suçun ikrarıdır” ifadelerini kullandı.
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