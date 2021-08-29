CHP’li Gaytancıoğlu’ndan iş bırakan aile hekimlerine destek

29 Ağustos 2021 Pazar, 09:44

Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği düzenleme ile aile hekimlerini hak ettikleri ücreti vermeden hatta azaltarak, baskı ve tehditlerle çalışmaya zorladığına dikkat çeken Gaytancıoğlu “bu şartlar altında en küçük rahatsızlıkta yanlarına gittiğimiz aile hekimlerimizin sağlıklı çalışması mümkün değildir. AKP’nin hesaplarının bedelini hekimlerimiz ve halkımız ödeyemez” ifadesini kullandı.

Türkiye’de kamusal sağlık hizmetlerinin AKP’nin özelleştirmeci, paracı sağlık politikalarına rağmen hala ayakta olduğunu, kamucu politikaların ne kadar doğru olduğunun da pandemi ile bir kez daha ispatlandığını vurgulayan CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu açıklamasının sonunda şunları belirti:

“Cumhuriyetimizin kazanımlarından en önemlisi kamucu sağlık politikaları ve vatandaşımızın ayağına götürülen birinci derece sağlık hizmetleridir. Bu kamucu sağlık hizmetlerinin ülkemize kazandırılmasında büyük emeği olan Nusret Fişek gibi hekimlerimizi saygıyla anıyorum.

AKP sağlığa bir kazanç kapısı olarak bakmaktadır. Şimdi sağlık hizmetlerini en önemli parçası olan aile hekimlerimize kaldırabileceklerinden fazla iş yükü yükleyerek, onları el altından tehdit ederek baskı yapmaktadır. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Aile hekimlerimizin yanındayız ve taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini istiyoruz. Kronik hak gaspçısı AKP’nin sağlık çalışanlarının hakkını gaspetmesine ve halkımızın sağlığını tehlikeye atmasına hep birlikte izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz.”