Aile hekimleri isyanda, bakın neden? Yarın da grev var

15 Ağustos 2021 Pazar

“1000 aile hekiminin istifası bizde”. Aile Hekimleri Federasyonu açıklıyor.

“Sağlık Bakanlığı bizi köleleri olarak görüyor, asla yerine getirilemeyecek yeni bir performans sözleşmesi dayattığı gibi, dilsiz hekimlere dönüştürüyor, bu kabul edilemez... Aile hekimlerine 3000 ve hemşirelere 1500 TL ek ödeme haberi, yerine getirilmesi mümkün olmayan kriterler içerdiği için yalandan ibaret...” Bir grup aile hekimi ile görüşüyorum ve hepsi ateş püskürüyor dayatılan yeni sözleşmeye..

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamuoyuna aile hekimleri yaşadı, büyük paralar alacaklar başlıklarıyla reklamı yapılan sözleşmeyi önüme koyuyorlar. Büyük bir aldatma diyorlar ve maddelerin üzerinden beraber geçiyoruz.

SIFIR GERÇEKÇİ DAYATMA

“Yerine asla getirilemeyecek bir performans istiyorlar ve aynı zamanda büyük bir ceza sistemi dayatıyorlar.” Sözünü ettikleri ekstra paraları alabilmeniz için bir etki puanı sistemi koymuşlar önlerine. Etki puanı sistemi şunu yaparsan 10 puan, şunu da yaparsan bir 10 puan... biçiminde sürüyor. Toplamda 100 puanı doldurduğun takdirde ek gelir gelecek.

Fakat bu 100 puanı doldurabilmek için, bir güne iki günlük zamanı sığdırman gerek.. Bir de aile hekimlerine, bakmakla yükümlü oldukları nüfusun her türlü hastalığını, obezite, şeker, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kanser ve yaşlı izleme taramalarını kayda almak ve takip etmek gibi bir görev yüklediler ki, bunu bile yerine getirmeleri için günde birkaç saatlerini ayırmaları gerekir.. Bir doktor, kendi yakınımda ne kadar zamanda çözülür diye denedim, tek insanda iki saat sürünce bıraktım, dedi. Hesap etmişler, bu kayıtları yerine getirebilmek için günde 15 saat çalışmaları gerekiyor...

Hem hasta yoğunluğu hem aşılar bunu zaten imkânsız kılıyor. Doktorlara bu hasta bakımı yerine, ekstra bir sekreterlik - kâtiplik görevi yüklemek ki, yerine getirmeleri olanaksız gözüküyor. Sağlık Bakanlığı halka bunu bir müjde gibi duyuruyor, politika yapıyor, ama bir kölelik dayatması.

Aile hekimliğinde çalışan aile hekimleri 9 bin 500 TL, pratisyen hekimler 7 bin 500 TL alıyor.

Şimdi şuna bakın: 2006’da 10 bin 500 TL alıyorlardı, 5-6 bin dolar ediyordu. Bugün ise 9 bin 500 TL alıyorlar ve 1200 dolar ediyor.

Şunu biliyor muydunuz? Gittiğiniz aile sağlığı merkezi, Sağlık Bakanlığı’na ait değil. Her aile hekimliği birimini aile hekimleri bulmak, kurmak ve kirasını ödemek zorunda. Bir de sekreter tutmak. Mesela Nişantaşı gibi aile hekimliği birimi olabilecek bir yerde kiralar müthiş yüksek olduğu için kimse yanaşmıyor.

SAĞLIKTA ŞİDDET

Başka çok önemli bir nokta, aile hekimlerine yönelik şiddet mekanizması, 184, sözde iletişim hattı ama şikâyet hattı olarak çalışıyor. Yapılan şikâyetler doğru kabul edilerek aile hekimlerinden savunma isteniyor. Veya disiplin soruşturmasına ve ceza puanına uğruyor. Olayın doğruluğu araştırılmıyor. Sağlık Bakanlığı şikâyetçiyi biliyor, geriye telefonla arayarak, biz uyardık veya disiplin soruşturması açtık, diyor. Açmamış olsa bile!

Burada önemli nokta bakanlığın “vatandaş ne derse doğrudur ve haklıdır” yaklaşımıdır. Bazen her gün en az bir sözel şiddet söz konusu olabiliyor.

“Mesela hasta size vursa, burun kırsa bile siz karşılık verseniz şikâyet etse hakkımızda soruşturma konusu oluyor. Sağlıkta şiddeti içeren 40 bine yakın dava var.”

Aile hekimleri diyor ki maske tak dediğimizde bile bazen şiddete uğrayabiliyoruz. Fakat bu konuda açıklama yapmamız yasak... Yeni yönetmelik, aile hekimlerinin medyaya veya sosyal medya üzerinde şu veya bu şekilde açıklama yapmalarını, görüş bildirmelerini yasaklaması!

Bu da başka bir kölelik dayatması..

‘DOKTORUN GÖZÜ DOYMAZ’

Doktorlara karşı yıllar önce “Doktor efendinin gözü doymaz, elini vatandaşın cebinden çek..” demiş bir Cumhurbaşkanı var. İşler bugün de bu çerçevede sürüyor.

Cezalar, aile hekimlerinin iş güvenliğini ellerinden alıyor.. Maaş kesintisi zaten başlarının üzerinde sallanıyor. Yönetmelik, aile hekimlerinin özlük haklarında en küçük bir iyileştirme öngörmediği gibi, sözleşme feshi ve ceza sistemi götürüyor. Görüştüğüm aile hakimleri diyor ki “Doktor - hasta ilişkilerimiz tamamen zedelenmekte, doktor - Sağlık Bakanlığı’nın dayattığı sistem ilişkisine dönüşmüştür. Bu çerçevede aile hekimliği sisteminin sağlıklı çalışması, hastalarına kaliteli hizmet vermesi ortadan kaldırılmaktadır.”

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27 bin kadar aile hekimi var ülkede. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası da var. Yarın bir günlük grev uygulayacaklar..