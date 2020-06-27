CHP'li gençler ifadeye çağırıldı: "2'si yarın sınava girecek"

27 Haziran 2020 Cumartesi, 22:40

CHP'li 8 kişinin akşam saatlerinde ifadeye çağırıldığını Twitter'dan duyuran İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, söz konusu olayı, "Gençlik demenin ironi demek olduğunu bilmeyenlerin talimatıyla olsa gerek" diyerek nitelendirdi.

2'Sİ YARIN SINAVA GİRECEK

İfadeye çağırılan 2 yurttaşın yarın sınava gireceğini belirten Kaftancıoğlu'nun sözleri şöyle:

"Gençlik demenin ironi demek olduğunu bilmeyenlerin talimatıyla olsa gerek, yarın sınava girecek iki öğrenci kardeşimizin de olduğu 8 gencimiz bu saatte ifadeye çağırıldılar. Takipteyiz."