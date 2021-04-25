CHP'li Girgin vurgunlara karşı 2019'da uyarmış: 'Dinlemediler!’
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, 2019'daki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kripto paralar konusunda iktidarı uyardığı ortaya çıktı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP'li Girgin, 22 Ekim 2019’da komisyonda bankacılık hakkında yasa görüşülürken, “Sanal para hakkında neden bir düzenleme yapılmıyor? Yeniden Çiftlik Bank gibi facialara kapı mı aralanıyor?” dediğini aktardı.
Bu uyarılarının iktidar tarafından dikkate alınmadığını kaydeden Girgin, “Bu dolandırıcılar nasıl yandaş kanallarda reklam yaptılar? Bu kadar parayı nasıl böyle rahatça toplayabildiler” diye sordu.
İktidara, "1,5 yıl önce 22 Ekim 2019 Plan ve Bütçe Komisyonunda Bankacılık hakkında düzenleme yasası görüşülürken uyarmış ve yeni çiftlik bank faciaları kapıda demiştik" şeklinde uyarılarda bulunduklarını aktaran Girgin, şu soruları yöneltti:
- İktidar neden bu konuyu görmezden geldi?
- Neden bir düzenleme yapmadı?
- Merkez Bankası 128 milyar dolar rezervi bitirmişti, şimdi de bu dolandırıcılar yüzünden milyarlarca dolar para yurtdışına çıkarıldı?
- Bu paralar yurt dışına çıkarıldıktan sonra mı aklı başına geldi Masak ve İçişleri bakanının?
- Bu dolandırıcılar nasıl yandaş kanallarda reklam yaptılar? Bu kadar parayı nasıl böyle rahatça toplayabildiler?
- 27 yaşında bir çocuk 2 milyar dolar toplayıp bu paraları nasıl rahatça çıkarabiliyor?
'ÇİFTLİK BANK'A DÖNMESİN'
22 Ekim 2019’daki TBMM Plan ve Bütçe Komisyon tutanağındaki ilgili bölüm şöyle:
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