CHP'li Girgin'den tüfekli öğretmen için soru önergesi

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 23:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker videolarının yarattığı tartışma ortamında kendisini destekleyen sözlerinden sonra sosyal medyada “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız” paylaşımı yapmıştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde din kültürü öğretmeni Yunus Taşkıran da sosyal medyadan paylaştığı silahlı fotoğrafı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek mesajı vererek, “Bizde senin emrindeyiz aga. 600 metreden nokta atışı. 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma” ifadelerini kullanmıştı. Taşkıran'a soruşturma açılmıştı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de konuyla alakalı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede "26 Mayıs 2021 tarihinde, Muğla’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Yunus Taşkıran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir sosyal medya gönderisini alıntılayarak, elinde tuttuğu tüfekle poz vererek, “Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 metreden nokta atışı, 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma.” şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yapmıştır. Öğrencilerine sevgiyi, kardeşliği ve barışı öğretmesi gereken bir öğretmen tarafından yapılan ve şiddeti teşvik eden bu paylaşım kamuoyunda bir rahatsızlık yaratmıştır" ifadeleri yer aldı ve şu sorular soruldu:

1) Bu öğretmen hakkında işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise hangi aşamadadır?

2) Çocuklarımıza Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi veren bir öğretmenin bu paylaşımının ahlak kurallarına uyduğunu düşünüyor musunuz?

Girgin öte yandan, "Bu paylaşımı yapan zat,bir din öğretmeni! Çocuklarımıza, iyiliği,doğruluğu, sevgiyi ve hoşgörüyü öğretmesi gerekirken, 'kaç metreden bacağa, kola atış yapabilirim' paylaşımı yapıyor? Kimin koluna, bacağına ateş edecek acaba? Kendi insanımızın mı? Siyaset, camiye, kışlaya, okula girerse toplum huzuru bozulur. Bu en açık örneği! Yetkilileri gereğini yapmaları için göreve davet ediyorum!" çağrısı yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin