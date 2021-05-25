Karakol bahçesinde tüfekle ateş açan şüpheliye gözaltı
Elazığ'da, elindeki pompalı tüfekle polis karakolunun bahçesine gelerek, havaya rastgele ateş açan H.A., gözaltına alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Olgunlar Mahallesi'ndeki Bahçelievler Şehit Mustafa Demirci Polis Merkezi'nde meydana geldi.
Ailevi ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.A., karakol bahçesine pompalı tüfekle gelerek, havaya rastgele ateş açtı. Karakoldaki polisler, hemen müdahale ederken, dışarıdan da takviye ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. H.A., polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.
Olayda yaralanan olmazken, H.A.'nın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.
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