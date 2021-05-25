Karakol bahçesinde tüfekle ateş açan şüpheliye gözaltı

25 Mayıs 2021 Salı, 16:20

Olay, saat 14.30 sıralarında, Olgunlar Mahallesi'ndeki Bahçelievler Şehit Mustafa Demirci Polis Merkezi'nde meydana geldi.





Ailevi ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.A., karakol bahçesine pompalı tüfekle gelerek, havaya rastgele ateş açtı. Karakoldaki polisler, hemen müdahale ederken, dışarıdan da takviye ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. H.A., polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

Olayda yaralanan olmazken, H.A.'nın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.