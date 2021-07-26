CHP'li Gürer isyan etti: İş cinayetlerinde korkutan sayı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:51

2020 yılında en az 2.427 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken en yüksek iş cinayeti rakamları ile karşılaşılan ilk 3 sektör sırasıyla Tarım ve Orman, İnşaat ve Yol, Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolları oldu.

2020 yılında yaşanan iş cinayetlerinin iş kollarına ve nedenlerine göre dağılımına bakıldığında 442 işçi (224 çiftçi-218 işçi) Tarım ve Orman, 355 işçi İnşaat ve Yol, 330 işçi ise Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda hayatını kaybetti. Yaşanan iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında ise ilk sırayı 741 işçinin yaşamını yitirmesine sebep olan koronavirüs aldı.

2021 YILININ İLK YARISINDA DA İŞ CİNAYETLERİNİN SAYISINDA AZALMA OLMADI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2021 yılı Haziran ayında en az 11, Mayıs ayında ise 13 emekçinin ‘borç ve işsizlik’ nedenleriyle intihar etmesinin, işçilerin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazın somut göstergesi olduğunu belirtti.

Gürer, “Her hasat döneminde fındık, pamuk, domates, patates ve meyve bozumu gibi ürünlerin hasadı için şehirlerarası yolculuk yapan 1 milyona yakın mevsimlik tarım işçisi bulunmaktadır. Bu işçiler tarla ya da çiftliklerde olumsuz şartlarda çalışmakta olup sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, ücret, sağlık, barınma ve eğitim gibi birçok sorunla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca her yıl ekmek paralarını kazanmak için çeşitli şehirlere yolculuk yapan mevsimlik tarım işçileri geçirdikleri trafik kazalarıyla kamuoyunun gündemine sık sık gelmektedir. Artık bu drama seyirci kalınmamalı, mevsimlik tarım işçileri trafik kazaları ve ölümlerle değil, sorunlarının çözümlerine yönelik atılacak adımlarla gündeme gelmeliler. Göstermelik genelgeler sorunlara çözüm olmadığı artık fark edilmelidir. Ekmek mücadelesi için çıktıkları yolculuğun son yolculukları olmaması için, uygun olmayan araçlarda ve uygunsuz şekillerde yolculuk yapmaları artık bir son bulmalıdır. Barınma ve taşınma koşullarının insanca yaşam şartları dikkate alınarak oluşturulması sağlanmalıdır” diye konuştu.

7 MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ, 120 YARALI

Ömer Fethi Gürer, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin (İSİG) 2020 yılı ile 2021 yılının ilk yarısında ülkemizde yaşanan iş cinayetlerini yayınladığı rapora ve mevsimlik tarım işçilerinin 2021 yılında yaşadıkları trafik kazalarına dikkat çekti. Verilere yansıdığı üzere tarım-orman işkolunda yaşanan iş cinayetlerinin ciddi boyutlara ulaştığını da belirtti.

2021'in ilk 7 ayında yerel ve ulusal basına yansıyan 12 kazada 7 mevsimlik tarım işçisi vefat ederken 120 kişi de yaralandı. Temmuz ayında, 5 ayrı kazada 1 mevsimlik tarım işçisi vefat ederken 59 işçi de yaralandı.

Ulusal ve yerel basından derlenen bilgilere göre son 6 ay da tarım işçilerinin karıştığı trafik kazaları şöyle:

18 Şubat 2021: Mersin’e mevsimlik tarım işçisi olarak gidip memleketleri Van’a dönerken otobüs kazası sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

26 Şubat 2021: Hilvan’dan Urfa’ya gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün yan yatması sonucu 12 kişi yaralandı.

22 Nisan 2021: Konya'da tarım işçilerinin taşıyan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişide yaralandı.

05 Mayıs 2021: Osmaniye’de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

19 Mayıs 2021: Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı. 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

24 Mayıs 2021: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan hafif ticari aracın takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişide yaralandı.

28 Haziran 2021: İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında, traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 17 mevsimlik tarım işçisi yaralandı.

06 Temmuz 2021: Mersin'de, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonetin elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

10 Temmuz 2021: Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2021: Yozgat’ın Yerköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 mevsimlik tarım işçisi yaralandı.

15 Temmuz 2021: Afyonkarahisar’da mevsimlik tarım işçilerin taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2021: Konya’nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atıp şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.