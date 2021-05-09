CHP'li Gürsel Tekin'den 'ücretsiz köprü' çağrısı: Saçmalığa son verin!
CHP’li Gürsel Tekin, AKP iktidarının bayramda; 'otoyolları, köprüleri ücretsiz yaptık' açıklamasını eleştirdi.
"Tüm otoyol ve köprü geçişleri bedava değil. Sadece kamunun işlettiği otoyollar ve köprüler ücretsiz. Yani büyük bölümü AKP öncesi yapılmış olanlar" diyen Tekin, "Bayramda 3 bin 150 lira sokağa çıkma cezası ödeyip ücretsiz köprü ve otoyollardan yararlanabilirsiniz deme saçmalığına da son verin!" çağrısı yaptı.
CHP'li Tekin, "Milletin geçmediği köprünün ücretini bayram seyran demeden peşin peşin alan iktidar, sözde bedava geçişlerle vatandaşına bayram hediyesi veriyormuş gibi yapıyor! Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılanları ise muaf tutuyor. Bayramda millete bedava köprü hediyesi, koca bir yalan" dedi.
"BU SOYGUNDAN ARTIK VAZGEÇMELİSİNİZ"
Tekin, "Sadece kamunun işlettiği otoyol ve köprüler değil, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, 'YİD' modeli ile yapılan köprü ve otoyollar da bayram süresince ücretsiz olmalıydı. Sadece, 5 tane adam zenginleşecek diye, tüyü bitmemiş yetimin hakkını bu kişilere peşkeş çekmeye devam ederseniz hem bu dünyada hem de âhirette ağır bir vebal altına girmiş olacaksınız." tepkisini gösterdi.
"Her fırsatta değindiğimiz ve kamuoyunun diline artık pelesenk olan, geçmediğimiz köprünün, gitmediğimiz yolun parasının “garanti” adı altında vatandaştan peşin alınması sonucu, devlet resmen soyuluyor" diyen CHP’li Tekin, "Bu soygundan artık vazgeçmelisiniz" ifadelerini kullandı.
"SAÇMALIĞA SON VERİN!"
Tekin, iktidara şu çağrıyı yaptı: Bir an önce bu çifte standarttan vazgeçin. Vatandaş, bu bayramda da yap-işlet-devret projelerinin ücretli olması nedeniyle geçmediği yolun ve köprünün ücretini zaten ödeyecek. Gelin, kamuya ait olanlar gibi bunları da ücretsiz yapın. Bayramda 3 bin 150 lira sokağa çıkma cezası ödeyip ücretsiz köprü ve otoyollardan yararlanabilirsiniz deme saçmalığına da son verin!
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