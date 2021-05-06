CHP'li Özgür Özel'den tepki: 63 gün geçti; oysa Anayasal süre 15 gün
Merkez Bankası rezervlerine ilişkin başlayan '18 milyar dolar nerede?' tartışması devam ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Verdiğim soru önergesi üzerinden 63 gün geçti halen yanıtlanmadı." açıklaması yaptı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığına yaptığı başvuru dilekçesini Twitter hesabından paylaştı.
"OYSA ANAYASAL SÜRE 15 GÜN"
CHP'li Özgür Özel, "Merkez Bankası'nın eriyen 128 milyar dolarlık rezervinin akıbetini sormaya devam edeceğiz. Verdiğim soru önergesi üzerinden 63 gün geçti halen yanıtlanmadı. Oysa Anayasal süre 15 gün." ifadelerini kullandı.
"SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
"Halkın parasının hesabını sormaya devam edeceğiz." diyen CHP'li Özel, "128 milyar dolar nerede?" sorusunu yöneltti.
İlgili Haberler
- CHP'li Gamze Taşcıer'den Bakan Elvan'a tek soruluk önerge
- CHP'li Özgür Özel: 17 günlük alkol satış yasağı geri alınmalı, aksi teokratik yönetimin itirafıdır
- Özgür Özel: Erdoğan'a özel ders aldırdık
- Özgür Özel'den 'Tosuncuk' göndermeli Thodex tepkisi: Devlet arkasından bakıyor
Video Haberler
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- Ey savcı, saygısızlık arıyorsan burada!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- WhatsApp'ta süre doluyor!
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- İmamoğlu soruşturmasına AKP'den ilk yorum
- Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- Sezen Aksu'dan iktidara sert tepki
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması