CHP'li Özgür Özel'den tepki: 63 gün geçti; oysa Anayasal süre 15 gün

Merkez Bankası rezervlerine ilişkin başlayan '18 milyar dolar nerede?' tartışması devam ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Verdiğim soru önergesi üzerinden 63 gün geçti halen yanıtlanmadı." açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 13:37
CHP'li Özgür Özel'den tepki: 63 gün geçti; oysa Anayasal süre 15 gün
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığına yaptığı başvuru dilekçesini Twitter hesabından paylaştı.

"OYSA ANAYASAL SÜRE 15 GÜN"

CHP'li Özgür Özel, "Merkez Bankası'nın eriyen 128 milyar dolarlık rezervinin akıbetini sormaya devam edeceğiz. Verdiğim soru önergesi üzerinden 63 gün geçti halen yanıtlanmadı. Oysa Anayasal süre 15 gün." ifadelerini kullandı.

"SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Halkın parasının hesabını sormaya devam edeceğiz." diyen CHP'li Özel, "128 milyar dolar nerede?" sorusunu yöneltti.


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