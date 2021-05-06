CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan Meclis'e ‘ekonomik sıkıntılar sebebiyle artan intiharlar araştırılsın’ talebi

06 Mayıs 2021 Perşembe, 16:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve insan hakları aktvisti Sezgin Tanrıkulu, artan intihar vakalarının yaşanmaması, acil somut ve sürekli ekonomik tedbirlerin alınması amacıyla Meclis araştırması istedi. Meclis Başkanlığı’na verilen araştırma önergesinde AKP iktidarı döneminde intiharlara dönük çeşitli istatiskleri Bakanlıkların açıklamaktan imtina ettiği belirtildi.



Tanrıkulu’nun çeşitli bakanlıklara konu ile ilgili verdiği soru önergelerine gelen yanıtlara da yer verilen önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"21 Şubat 2020 tarihinde TBMM Başkanının yanıtlaması istemiyle vermiş olduğum soru önergesinde ise, TBMM Çankaya Kapısı girişinde bir kişinin üzerine benzin dökerek ‘Açım, çocuklarım aç!’ diyerek intihar girişiminde bulunan vatandaşa yönelik verdiğim yazılı soru önergesine 10 Mart 2020 tarihinde TBMM Başkanvekili tarafından verilen yanıtta, kişinin kimlik bilgilerinin tespit edilerek hakkında TBMM Güvenlik Yönetmeliği kapsamında idari işlem yapıldığı, kişinin adli işlem birimine teslim edildiğine dair yanıt verilmiştir. Ancak bahse konu yazılı soru önergesine gelen yanıtta 2002 – 2020 yılları arasında TBMM Yerleşkesi içinde herhangi bir vatandaş tarafından geçinemediği, ekonomik kriz gerekçesiyle kendini yakma girişimi yaşanmadığı ifadesine de yer verildiği göz önüne alındığında, açık açık ailesinin ve kendisinin geçinemediğini söyleyen vatandaşın bile adeta görmezden gelindiği aşikardır!"



EN FAZLA İNTİHAR VAKASI İSTANBUL’DA

Ekonomik sıkıntılardan dolayı yaşanan intiharların sadece basında yer aldığına yer verilen önergede, Tanrıkulu’nun 23 Ekim 2017 tarihinde verdiği soru önergesine Sağlık Bakanlığı tarafından gelen yanıtta, 2014-2017 yıllarında Türkiye’de 9 bin 479 kişinin yaşamına son verdiği, en fazla intihar olayının İstanbul’da yaşandığına yer verildi.





Önergenin gerekçesinde, “Türkiye'de 2014 ve 2017 yılları arasında intihar eden erkek sayısı 7 bin 041 olurken, aynı yıllar arasında intihar eden kadın sayısı ise 2 bin 438 olarak açıklanmıştır. 2002 - 2019 yılları arasında yıllar bazında 22 Mayıs tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç kişinin işsizlik, geçim derdi ve borçlar sebebiyle kendini yaktığı sorusuna yanıt verilmemiştir” ifadeleri yer aldı.

"İNTİHARLAR GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Diyarbakır Silvan’da 2020 yılı son ayları içinde 7 ayrı intiharın yaşandığına yer verilen önergede, “Son 14 aydır pandemi ile birlikte artan işsizlik, ekonomik sıkıntılar sebebiyle Türkiye’nin dört bir yanında intihar eden vatandaşlarımıza yönelik haberler medyada çok az yer bulmaktadır. Yaşanan intiharlar ve şüpheli ölümlerin üzeri adeta örtülmek istenircesine AKP Hükümetleri döneminde görmezden gelinmekte ve yok sayılmaktadır. AKP hükümetlerinde vatandaşların yoksulluğa terk edilmesi ekonomik nedenlerle intiharları gün be gün artırmaktadır. 2002 - 2019 yılları arasında 17 yılda 53 bin 784 kişi intihar ederek yaşamına son vermiştir ” denildi.



