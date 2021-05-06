CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan Meclis'e ‘ekonomik sıkıntılar sebebiyle artan intiharlar araştırılsın’ talebi
CHP’li Sezgin Tanrıkulu, geçim sıkıntısı sebebiyle meydana gelen intiharların önlenebilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi. Tanrıkulu, açıklamasında, son 17 yılda 53 bin 784 kişinin yaşamına son verdiğini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve insan hakları aktvisti Sezgin Tanrıkulu, artan intihar vakalarının yaşanmaması, acil somut ve sürekli ekonomik tedbirlerin alınması amacıyla Meclis araştırması istedi. Meclis Başkanlığı’na verilen araştırma önergesinde AKP iktidarı döneminde intiharlara dönük çeşitli istatiskleri Bakanlıkların açıklamaktan imtina ettiği belirtildi.
Tanrıkulu’nun çeşitli bakanlıklara konu ile ilgili verdiği soru önergelerine gelen yanıtlara da yer verilen önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"21 Şubat 2020 tarihinde TBMM Başkanının yanıtlaması istemiyle vermiş olduğum soru önergesinde ise, TBMM Çankaya Kapısı girişinde bir kişinin üzerine benzin dökerek ‘Açım, çocuklarım aç!’ diyerek intihar girişiminde bulunan vatandaşa yönelik verdiğim yazılı soru önergesine 10 Mart 2020 tarihinde TBMM Başkanvekili tarafından verilen yanıtta, kişinin kimlik bilgilerinin tespit edilerek hakkında TBMM Güvenlik Yönetmeliği kapsamında idari işlem yapıldığı, kişinin adli işlem birimine teslim edildiğine dair yanıt verilmiştir. Ancak bahse konu yazılı soru önergesine gelen yanıtta 2002 – 2020 yılları arasında TBMM Yerleşkesi içinde herhangi bir vatandaş tarafından geçinemediği, ekonomik kriz gerekçesiyle kendini yakma girişimi yaşanmadığı ifadesine de yer verildiği göz önüne alındığında, açık açık ailesinin ve kendisinin geçinemediğini söyleyen vatandaşın bile adeta görmezden gelindiği aşikardır!"
EN FAZLA İNTİHAR VAKASI İSTANBUL’DA
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