CHP’li heyetin hazırladığı Erzurum raporu, ekonomik sıkıntıları gözler önüne serdi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

CHP, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığında 55 kişilik heyetle gerçekleştirdiği Erzurum ziyaretine ilişkin raporunu hazırladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan raporda, yurttaşların sorunları sıralandı. Raporda; borçlu olan, traktörü haczedilen, borcu nedeniyle hapis yatan, kredi alamadığını belirten çiftçi ve besicilerin sorunları dikkat çekti. Tortum’da kredi alamadığını belirten bir besici, “Hırsızlık mı yapalım, sahte para mı basalım” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin neden olduğu sulama sorununu anlatan İspir’deki fasulye üreticisi ise “Onlar bizi unuttu, biz de günü geldiğinde onları unutacağız” ifadelerini kullandı.

Rapora göre, Erzurum ve ilçelerinde yaşayan yurttaşların aktardığı sorunlar özetle şöyle:

- Çat Ağaköy’den çiftçi: Traktörüme haciz geldi. 20 polisle kapıma dayandılar, cezaevinde yattım. Varlıktan yokluğa düştük.

- Kredi borcu olan bir çiftçi: Kredilerin ertelenmesini talep ediyoruz. Faizsiz erteleyerek bizi zor durumdan kurtarabilirler. Dokuzuncu ayın sonunda Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldığımız tohumun, gübrenin ödemesini yapacağız. Biz bu iktidarın bir çözüm getireceğine inanmıyoruz ama kendimizi de yalnız hissetmek istemiyoruz. Lütfen bize sahip çıkın.

- Aziziyeli çiftçi: Aşırı kuraklık belimizi büktü. 460 bin dekarlık tarım arazisinin ancak 30 bin dekarı biçilecek. Faizsiz nakdi yardım gerekiyor.

- Tortum’dan besici: Et yemi fiyatı kaç lira oldu haberi olmayanlar AKP’yi savunuyor.

- Aşkale’den besici: Kredilerde zorluklar çıkarılıyor, çalışan 2 kefil istiyorlar. Bu kredileri almak bizim hakkımız. İpoteğim, hayvanlarım var ama kredi vermiyorlar. Hırsızlık mı yapalım, sahte para mı basalım?

- Olur’dan besici: Her geçen gün saman fiyatı artıyor. Şu an 1400 TL, sonbahara doğru 2000 olacak. Çiftçi saman alamadığı için hayvanını kestirecek. Piyasada et fiyatı aynı kalacak. Yine aracılar kazanacak, çiftçi mağdur olacak.

- Fotoğrafçı: 1 yıldan fazladır çalışamıyoruz. Biz Milli Emlak kiracıları hiç kira indirimi görmedik. 3 bin lira destek verdiler, 2 aylık elektrik param. Bittik biz.

- Pazaryolu’ndan esnaf: Ticaret, adalet yok. Biz hakkaniyet ve adil paylaşım istiyoruz.

- Emekli vatandaş: Her evde, 1-2 işsiz var. Onlara iş lazım. Çocuğum iş bulamadı, Tekirdağ Çorlu’ya gitti. Oraya yapıyorlar da buraya neden fabrika yapmıyorlar? Ben emekliyim. Turistler geziyor Erzurum’da, İngilizi, Fransızı. Ben buradan Erzincan’a gidemiyorum. Benim yaşama hakkım yok mu? Çocuklarımı rahat ettirecek bir para alsam kötü mü?

- Emekli: Erzurum kışın -35’e kadar soğuk olur. Antalya ile aynı paradan doğalgaz kullanıyoruz. Erzurum’da ayda 1000 TL’den daha az doğalgaz parası veren kimseyi bulamazsınız. Bizi bitirdiler. Ancak bağırıp çağırsınlar. Ne yiyecek bu millet, nasıl ısınacak, çoluğunun çocuğunun cebine nasıl harçlık koyacak, bunu düşünen yok.