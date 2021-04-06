CHP'li ilçe başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anmasını eleştirdi, görevden alındı
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaretini eleştiren CHP Etimesgut İlçe Başkanı görevden alındı ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
CHP Etimesgut İlçe Başkanı Onur Öktem, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etmesi sonrası ziyareti eleştiren bir mektup yazıp sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Onur Öktem mektubunda "Ankara İl Başkanı Sayın Ali Hikmet Akıllı örgütümüzün kabul etmeyeceği eylem ve söylemlerle canımızı yakmıştır. Bizler ağzımızdan çıkan sözün esiri oluruz" demiş ve "Tutsak olmayan, özgürlüğünü elinde tutan kararlı ve ilkeli bir örgütün söylemleri ve adımları sadece kendi sınırıları içerisinde olmamalı. Bugün canı yanan canlarımızın sesi olmak sol yanımıza olan aşkımızdandır. Bedel ödenecekse de bu bedeli ödemekten onur duyarım. Hal böyleyken yönetilemeyen Ankara İl Örgütü gerçeği karşımızda durmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
Sözkonusu mektubun ardından CHP Ankara İl Yönetim Kurulu'nun Onur Öktem'le ilgili kesin ihraç istemi için karar aldığı öğrenildi. Öktem kararın ardından sosyal medya hesabından "Toplantı bitmiş. 29 arkadaşımızdan 28'i görevden alınmamız için oy vermiş. Yine 29 arkadaşımızın 21'i partiden kesin ihracımı istemiş. 35 yaşında olmama rağmen 19 yılımı partime verdim. Ailemden gelen bu kararı sol yanımda aşkla taşırım. Her şeye rağmen gülümseyin" mesajını paylaştı.
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