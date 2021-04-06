Kemal Kılıçdaroğlu, “Montrö güvencedir, insanlar düşüncelerini açıklamıştır”
Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında, 104 emekli amiralin yaptığı ve yankıları süren bildiriye yönelik açıklamada bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dün yapılan MYK toplantısında, emekli amirallerin açıklamasının ardından başlayan “darbe” tartışmasına yönelik, “Darbelerden en çok CHP zarar gördü. İktidara yakın olduğumuzda hep darbe tartışılır. Darbecilikte kimse Erdoğan’ın eline su dökemez, defalarca seçmen iradesini engelledi” dedi. Edinilen bilgilere göre kurmayları ile emekli amirallerin açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Montrö güvencedir, insanlar düşüncelerini açıklamıştır” yorumunu yaptı.
Öte yandan CHP Kadın Kolları’nın ardından CHP grubunun da Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’nden çıkaran Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için çarşamba günü Danıştay’a başvuracağı öğrenildi.
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