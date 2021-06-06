CHP'li İlgezdi: Günlük aşılama hızı en az 800 bin olmalı

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, uzmanlara göre toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için günde en az 800 bin doz aşı yapılması gerektiğini anımsatarak “Maalesef günlük yapabildiğimiz toplam aşı miktarı son 36 günde yalnızca bir kez 500 bin bandını geçebildi. Sağlık Bakanlığı verileri son 1 ayda günde ortalama 210 bin kişinin aşılanabildiğini gösteriyor. Bu hızla ancak 234 gün içinde Türkiye’de herkes aşılanabilir” dedi.

CHP’li İlgezdi, Türkiye’nin Covid-19’la mücadelede aşılama stratejisini doğru kuramadığını belirterek “Aşı tedarikinde stratejik hatalar yapıldı. ‘Nüfusun 3 katına yetecek miktarda aşı anlaşması’ yapıldığı açıklandı ancak tam aşılanan kişi sayısı Türkiye nüfusunun yüzde 15’ine zor ulaştı. Aşılamanın başladığı şubat ayından bugüne yaklaşık 13 milyon kişiye tam aşı yapılabilmiş olması başarı değildir. Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aralık ayında, ‘Günde ortalama 1.5, hatta 2 milyon aşıyı yapma imkânımızın olduğunu söyleyebilirim’ demişti. Bakan Koca’nın bu açıklamasını referans alırsak ilk aşının yapıldığı 13 Ocak’tan bugüne geçen 142 günde, 213 milyon kişinin, yani neredeyse Türkiye nüfusunun 3 katına yakın yurttaşın aşılanmış olması gerekiyordu. Geldiğimiz noktada aşı kıtlığından mı yoksa aşı karşıtlığından mı bilinmez, aşılanan kişi sayısı ne yazık ki günde ortalama 210 bin kişi civarında seyrediyor. Öte taraftan teslim alınacağı açıklanan 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V aşılarından ne kadarının ülkemize geldiğini de bilmiyoruz. Çünkü bu rakamlar açıklanmıyor” diye konuştu.

‘YENİ PİK KAÇINILMAZ’

Türkiye’nin 17 günlük tam kapanma sürecinde yoğun aşılama fırsatını kaçırdığını kaydeden İlgezdi, “30 Nisan - 17 Mayıs arasında Almanya 11 milyon 345 bin doz aşı uygularken, bu rakam ülkemizde yalnızca 3 milyon 230 bin dozda kaldı. Bu süreçte Türkiye, günlük ortalama 660 bin doz aşı uygulayan Almanya’nın ancak dörtte biri kadar aşı yapabildi. Kısacası yaklaşan turizm sezonunda bütçe desteğinden mahrum kalmak istemeyenler yasakları birer ikişer kaldırırken esnafına çiftçisine, çalışanına yoğun aşılama yapamayan iktidar, halkın canını riske attı” ifadelerini kullandı.

İlgezdi, 17 Mayıs’tan itibaren kademeli normalleşmeye geçildiğinin açıklandığını anımsatarak “Bu süre zarfında yalnızca 4 milyon 343 kişi aşılanabildi. Yine Almanya’ya baktığımızda, 17 Mayıs - 3 Haziran arasında 13 milyondan fazla kişinin aşılandığını görüyoruz. Ne yazık ki önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında da yeni piklerle karşılaşma olasılığımız çok kuvvetli. Çünkü bu aşılama hızıyla ancak 234 gün içinde Türkiye’de herkes aşılanabilir” değerlendirmesinde bulundu.