Türkiye Covid-19 aşı tablosu! İşte il il aşılamada son durum
Türkiye genelinde şimdiye kadar 28 milyon 761 bin 447 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 16 milyon 473 bin 006 kişiye ilk doz, 12 milyon 288 bin 441 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.
Türkiye Covid-19 aşı tablosu ve illere göre toplam yapılan aşı sayısı yayımlandı.
Buna göre; bugüne kadar 28 milyon 761 bin 447 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 16 milyon 473 bin 006 kişiye ilk doz, 12 milyon 288 bin 441 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
İstanbul'da 4 milyon 712 bin 875 kişi aşı olurken Ankara'da 2 milyon 387 bin 374 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.
İl il aşılamada son durum şöyle:
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