Türkiye Covid-19 aşı tablosu! İşte il il aşılamada son durum

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:17

Türkiye Covid-19 aşı tablosu ve illere göre toplam yapılan aşı sayısı yayımlandı.

Buna göre; bugüne kadar 28 milyon 761 bin 447 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 16 milyon 473 bin 006 kişiye ilk doz, 12 milyon 288 bin 441 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

İstanbul'da 4 milyon 712 bin 875 kişi aşı olurken Ankara'da 2 milyon 387 bin 374 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

İl il aşılamada son durum şöyle: