Türkiye'de aşılamada son durum

02 Haziran 2021 Çarşamba, 19:47

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı mücadele için en önemli silah aşı olurken, aşılama süreci Türkiye'de de hızla devam ediyor.

AŞILAMADA SON RAKAM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüs kapsamında yapılan aşıların yer aldığı tabloyu güncelledi. Tabloya göre, salgınla mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 500 bin 747'e ulaştı.